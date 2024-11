Kelemen Hunor, despre reforma administrativ-teritorială propusă de USR. „Această fantomă a regionalizării se întoarce din când în când”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a criticat, joi, la Sfântu Gheorghe, priectul de reformă administrativă și teritorială propus în Parlament de către USR, spunând că prin el se întoarce „fantoma regionalizării” iar comunitățile ar fi dezavantajate.

„Fantoma regionalizării se întoarce”

Kelemen Hunor, candidatul la , a vorbit, la Sfântu Gheorghe, despre reformele administrativ-teritoriale, spunând că ele trebuie făcute cu „enorm de multă responsabilitate şi raţiune” pentru a se evita ca ele să aibă impact asupra comunităților.

Liderul UDMR a criticat inițiativa legislativă a USR de organizare administrativ-teritorială a României în opt județe, pe actualele regiuni de dezvoltare, spunând că aceasta nu ar aduce avantaje oamenilor. „Această fantomă a regionalizării se întoarce din când în când şi în acest moment există un proiect USR propus în Parlament. Eu nu cred că ei au avut timp şi au avut interesul şi s-au ocupat în profunzime de această chestiune. Pur şi simplu au aruncat pe masa Parlamentului ca să aibă un subiect, fără să se gândească la consecinţe.

Reforma ce înseamnă? Că până la urmă, pe termen lung, beneficiarii vor fi mai mulţi decât cei care pierd pe termen scurt, că se schimbă ceva în bine, dar ceea ce avem acum în Parlament, această propunere înseamnă că vor fi perdanţi marea majoritate a oamenilor, vor fi puţini beneficiari şi nu se schimbă în bine, fiindcă înseamnă centralizare”, a declarat Kelemen.

„Când din 48 de judeţe vrei să faci 8 judeţe înseamnă că duci deciziile departe de comunităţi, deci undeva într-un centru regional. Omul trebuie să meargă mult, omul trebuie să se deplaseze şi decizia, centrul decizional va fi mai departe de comunităţile locale. Deci, centralizare. Nu este în folosul comunităţilor, nu este în folosul oamenilor”, a adăugat prerședintele UDMR.

„Din punct de vedere etnic se schimbă raportul brutal”

Potrivit lui Kelemen Hunor ar fi necesar un referendum pe tema regionalizării, în care să fie luate în calcul și chestiunile de natură etnică, existând, spune el, pericole la adresa comunității maghiare, care va fi pusă într-o „situație cum nu a mai avut din 1918”.

„Ei au impresia că se poate face forţat din Parlament fără să întrebi pe oameni. Aici trebuie să organizezi referendum, dacă doresc sau nu doresc. Deci, nu se poate împotriva voinţei celor care sunt până la urmă subiectul reformei, oamenii, comunităţile. Din punct de vedere etnic se schimbă raportul brutal. Deci, în nouă judeţe comunitatea maghiară va fi într-o situaţie cum nu a mai avut din 1918, nu va mai conta deloc în administraţia judeţeană.

În administraţia locală, dacă vor fi comasate comunele, dacă oraşele vor fi desfiinţate aşa cum propun cei de la USR, oraşele sub 20.000 de locuitori, asta înseamnă că şi în localităţile mai mici lucrurile se vor schimba în rău, ceea ce contravine tuturor recomandărilor europene, care spun că nu poţi să schimbi prin modificarea graniţelor unităţilor administrative, nu poţi să schimbi raportul etnic, nu poţi să faci în aşa fel încât o minoritate să ajungă şi mai în minoritate”, a explicat Kelemen Hunor.

„Eu aş începe cu desfiinţarea direcţiilor regionale”

Kelemen a exemplificat soluțiile propuse de UDMR pentru a se realiza economii la buget și pentru o mai mare eficiență a instituțiilor publice, cum ar fi desființarea unor direcții regionale, inspectoratelor de stat în construcții la nivvel de regiuni.

„Eu aş începe cu desfiinţarea direcţiilor regionale care coordonează direcţii judeţene la foarte multe ministere, ANAF-ul de exemplu. Când am fost la guvernare, noi am desfiinţat inspectoratele de stat în construcţii de la nivel regional, au dispărut fiindcă ei nu făceau nimic, doar consumau bani, bineînţeles, bani de la buget, nu de la ei de acasă, şi nu aveau nicio utilitate (…) Deci, aceste direcţii regionale trebuie să dispară şi, uite, imediat am făcut un lucru bun şi pentru oameni şi pentru buget. După care, sigur, putem discuta de comune, putem discuta de oraşe, dar nu automat că toate comunele care n-au 3.000 de locuitori trebuie să dispară, trebuie să intre în componenţa altor comune sau oraşe. Aşa ceva nu se poate”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Orice reformă administrativă trebuie abordată cu enorm de multă responsabilitate”

În unele zone, a explicat Kelemen, nu ar fi o problemă comasarea a două-trei localități, dacă sunt aproape una de alta și există infrastructură, dar în alte zone, cum ar fi în Apuseni, o comună de 3000 de locuitori alcătuită din comasarea satelor aflate pe o rază de 60 de kilometri ar fi ceva nefezabil și o asemenea schimbare nu i-ar ajuta pe oamenii care trăiesc acolo, a spus liderul UDMR.

O reformă administrativ-teritorială cum este cea propusă de USR nu trebuie făcută cu „creionul sau foarfeca”, reorganizând România după „cum te caie capul” și trebuie lucrat cu responsabilitate și neuniform, a mai spus Kelemen Hunor. „Astea sunt chestiuni raţionale, nu iei tu creionul sau foarfeca şi cum te taie capul reorganizezi din punct de vedere administrativ România (…) Eu cred că orice reformă administrativă trebuie abordată cu enorm de multă responsabilitate şi nu uniform. Deci în primul rând eu cred că ar trebui să uităm orice reformă administrativă cel puţin pentru un an de zile, până când reuşim să creionăm ceva util şi ceva benefic pentru societate (…) De aceea când vorbim de acest subiect eu vreau raţiune, vreau responsabilitate şi profunzime”, potrivit liderului UDMR.