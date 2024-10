Kelemen Hunor nu se delimitează de declarațiile lui Viktor Orban. „Nici nu trebuie, nu asta este sarcina mea”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat, marți, că „nu este treaba lui” să se distanțeze de afirmațiile făcute de-a lungul anilor de liderul de la Budapesta, Viktor Orban, calificate drept anti-europene și populiste.

„Aceste acuzații sunt absolut gratuite”

Kelemen Hunor, care candidează la , a făcut această afirmație în contextul în care UDMR este acuzat de lipsă de reacție față de declarațiile naționaliste, anti-occidentale și anti-UE ale premierului Viktor Orban, făcute de-a lungul timpului. Nu în ultimul rând și în contextul în care partidul premierului Ungariei, Fidesz finanțează fundații și persoane fizice în , în Transilvania.

În opinia lui Kelemen Hunor „problemele României nu au nici o legătură cu Orban și cu Guvernul condus de Orban. De aceea, aceste acuzații sunt absolut gratuite și n-au nici o legătură cu România. Bineînțeles, avem o relație bună, o relație colegială, discutăm din când în când, nu foarte frecvent. Și da, ei susțin o grămadă de instituții culturale și de învățământ și de sport în România, așa cum și România ar trebui să susțină românii din Ucraina, românii din Valea Timocului și din păcate nu facem”, a declarat liderul UDMR pentru .

„Nici nu trebuie să mă delimitez, nu asta este sarcina mea”

Totuși, în momentul în care realizatorul a remarcat că, de-a lungul anilor el nu s-a delimitat de declarațiile suveraniste, naționaliste, anti-UE și populiste ale lui Viktor Orban, Kemelen Hunor a răspuns că „Nici nu trebuie să mă delimitez, nu asta este sarcina mea”.

Lierului UDMR i s-a spus și că această atitudine pasivă în fața declarațiilor liderului de la Budapesta pe care le critică Uniunea Europeană, riscă să vulnerabilizeze UDMR și ca el să fie perceput „omul lui Viktor Orban”, potrivit sursei citate.

„Unde am greșit eu?”

„Eu n-am ce să fac cu aceste acuzații sau afirmații, eu sunt responsabil pentru ceea ce fac eu. Uitați-vă ceea ce fac eu de când sunt în politică și spuneți-mi ce nu a fost în regulă, unde am greșit eu. Am greșit și eu și când eram ministrul Culturii am greșit și când eram în Parlament poate am greșit de mai multe ori. Unde am greșit eu?”, a răspuns Kemelen Hunor.

Președintele UDMR s-a apărat de reproșurile de pasivitate și de nedelimitare de declarațiile liderului de la Budapesta, reiterând: „Nici nu trebuie să mă delimitez, nu ăsta este jobul meu”.