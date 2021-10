Kelemen Hunor nu știe dacă UDMR va vota Guvernul Cioloș: ”Nu poţi să spui că astăzi te dau jos, îţi dau un pumn în gură şi a doua zi te cer de nevastă”

Kelemen Hunor a declarat, luni seară, că nu a mai purtat de o lună o discuție cu premierul desemnat, dar și că înainte ca UDMR să-și exprime votul trebuie clarificat de ce USR-PLUS a dat jos fostul Guvern, reprezentat de Florin Cîțu.

De altfel, Kelemen Hunor crede că Dacian Cioloș trebuie să-și aleagă partidele cu care să formeze o majoritate pentru

Kelemen Hunor: ”Dacă UDMR ar susţine nu are majoritate trebuie să găsească şi pe altcineva”

Mai mult, Kelemen Hunor este de părere că Dacian Cioloș nu va apela la ajutorul UDMR pentru a-și constitui o echipă la Palatul Victoria.

”În acest moment nu pot să vă spun altceva decât că este o propunere a preşedintelui şi mai departe vom vedea. Preşedintele a făcut ce era de făcut, a văzut că există o majoritate PSD-USR-AUR. Din această majoritate a existat o singură propunere, Dacian Cioloş. A fost ultima majoritate probată prin vot.

Faptele arată că acolo există o majoritate de 281 de voturi. Preşedintele a venit şi a propus aşa cum scria în decizia CCR, o propunere care poate să întrunească o majoritate care a fost probată săptămâna trecută. Dacian Cioloş are toată şansa să vină cu un guvern sprijinit de acea majoritate.

Nu am discutat cu Dacian Cioloş despre aşa ceva. Prima oară trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, fiindcă era un lucru să dai jos guvernul ceea ce s-a şi întâmplat şi un alt lucru să cauţi o soluţie fără să dai jos guvernul.Nu poţi să spui că astăzi te dau jos, îţi dau un pumn în gură şi a doua zi te cer de nevastă. E un mod de a face o apropiere destul de ciudată.

Nu merge. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment şi oricum dacă UDMR ar susţine nu are majoritate trebuie să găsească şi pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi, va căuta unde are majoritate”, a declarat Kelemen Hunor, la , luni seară.

Dacian Cioloș ar fi pentru a doua premier al României

Toate aceste declarații ale liderului UDMR vin ca urmare a pentru ocuparea funcției de premier al României. Șeful statului a făcut acest anunț luni seară, după lungi consultări cu partidele parlamentare.

Dacian Cioloș a mai fost prim-ministru în perioada 2017-2015. Până să-și facă propriul Executiv, Dacian Cioloș are la dispoziție 10 zile pentru a veni cu propuneri de miniștri și a primi votul de încredere al Parlamentului.

”(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”, conform Constituției României.