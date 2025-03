Kelemen Hunor prevede sfârșitul coaliției PSD – PNL – UDMR dacă Crin Antonescu nu câștigă alegerile: “N-are cum să meargă mai departe”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu crede că dacă Crin Antonescu nu câștigă alegerile prezidențiale din luna mai. Dacă acest scenariu va deveni realitate, Hunor spune că această majoritate „nu va mai fi funcțională”.

Kelemen Hunor: „Ca să existe în continuare această coaliție trebuie să câștige Antonescu”

Președintele UDMR a declarat luni, la , că noul șef al statului va avea nevoie de majoritate parlamentară. El susține că actuala coaliție formată din PSD – PNL – UDMR are șanse să reziste dacă Antonescu va fi ales președinte.

„Ca să existe în continuare această coaliție trebuie să câștige Antonescu. Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru. (…)

Din acest punct de vedere eu o să fiu foarte sincer și dur. Pierde Antonescu? Această majoritate nu va mai fi o majoritate funcțională până în toamnă. Acest lucru trebuie spus, degeaba ne ascundem după deget”, a declarat președintele UDMR, la Digi 24.

Ce spune liderul UDMR despre sondajele din ultima perioadă

Kelemen Hunor a afirmat că dacă această coaliție „nu are capacitatea de a câștiga alegerile”, rezultă că nu mai are susținere în societate. Liderul UDMR mai spune că oricine va fi viitorul președinte va avea nevoie de majoritate parlamentară.

Referitor la , Kelemen Hunor spune că nu acordă o foarte mare importanță acestora. Președintele UDMR a făcut referire la sondajele efectuate anul trecut care nu au reflectat rezultatul alegerilor din primul tur al prezidențialelor.

„Eu nu mă uit neapărat la sondaje. Vedem câteva sondaje, am văzut sondaje făcute în perioada pre-campaniei prezidenţiale de anul trecut când Geoană intra cu 25% în turul doi, am văzut pe domnul Ciucă la 20%, am văzut foarte multe sondaje. (…) Nu trebuie să câştigăm sondajele, trebuie câştigate alegerile”, a adăugat Hunor.

Președintele UDMR mai spune că Antonescu profilează „această persoană a viitorului președinte” și că are încredere în mesajele pe care le transmite cetățenilor.