Kelemen Hunor, semnal de alarmă legat de desființarea SIIJ: “Soluția propusă de Stelian Ion nu e constituțională”

Kelemen Hunor, vicepremierul României și liderul UDMR, a tras un semnal de alarmă, marți la B1TV, legat de desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, declarând că: “soluția propusă de Ministrul Justiției nu este una constituțională”.

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, deputații au votat desființarea SIIJ cu amendamentul că magistrații vor fi anchetați doar cu avizul Consiliului Suprem al Magistraturii.

În urma unei sesizări depuse de un fost deputat UDMR, Curtea Constituțională a României a decis că amânarea deciziilor nu este constituțională.

Kelemen Hunor, semnal de alarmă referitor la desființarea SIIJ: “Propunerea lui Stelian Ion nu e constituțională”

“Nu am niciun meci cu domnul Stelian Ion, noi am stabilit că vom desființa SIIJ-ul. Am avut un punct de vedere extrem de rațional și argumentat. Nu putem să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Dintr-o extremă nu putem să mergem într-o altă extremă, ar trebui să găsim un echilibru.

Toate dosarele de la SIIJ și tot ce înseamnă în viitor anchetarea magistraților să se întâmple într-o structură existentă, Procuratura Generală, sub coordonarea Procurorului General, e vorba de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, asta a fost propunerea noastră.

Nu a acceptat Ministrul Justiției, liberalii au avut o altă propunere, legată de teritorialitatea dosarelor și a venit cu soluția avizului CSM-ului. Nu știu dacă a gândit-o el sau i-a spus altcineva, dar mie mi-a spus că are o soluție de compromis.

Nu vreau să blochez acest proiect dacă ministrul consideră că funcționează, dar apoi a venit să spună că nu a propus el asta, ci UDMR-ul.

Eu pot să demonstrez că nu am venit cu această propunere în două feluri: am mesajele pe WhatsApp despre o anumită discuție, dar asta ține de noi, nu vreau să demonstrez cu ele.

Pot să demonstrez depunând un amendament la Comisia Juridică care are un avantaj: nu are nicio problemă de constituționalitate, pentru că unii spun că acest aviz nu va rezista dacă cineva va sesiza CCR-ul.

Eu nu aștept adevărul de la procuror, el reprezintă statul, ci de la judecător. Independența judecătorului este importantă. S-a dovedit că situația înainte de Secția de Investigații a Infracțiunilor din Justiție nu era una în regulă, au fost multe dosare deschise și ținute cinci-șase ani fără să se întâmple nimic.

Nu toate problemele de la magistrați sunt de corupție. Eu cred că varianta simplă, corectă, clară este să desființăm Secția de Investigații a Infracțiunilor din Justiție, dar trebuie să păstrăm ceva.

În ceea ce ne privește pe mine, eu nu vreau să influențez judecătorii și procurori, eu vreau să nu ne băgăm în treburile justiție, să existe acea garanție a justiție și să nu pierdem încă patru ani vorbind despre justiție.

Din 2007-2008 în loc să ne ocupăm de ridicarea calității vieții, noi tocăm justiția în fiecare seară la televizor și ziua în Parlament. Parcă nu suntem capabili să găsim o soluție de echilibru, faceți-vă treaba și gata, să ne ocupăm și de altceva”, a declarat Kelemen Hunor la B1TV.