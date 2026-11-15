Kenan Yildiz, escapadă secretă cu un model italian în timp ce naționala Turciei se prăbușește!

ADVERTISEMENT

Kenan Yildiz (21 de ani) este în continuare departe de teren din cauza unei accidentări, însă numele său a ajuns din nou în atenția presei din Italia și Turcia. Fotbalistul lui Juventus ar fi petrecut o seară în compania unui model italian, într-un restaurant de lux din Torino, unde ar fi luat măsuri speciale pentru a evita fotografiile și aparițiile în presă.

Kenan Yildiz, întâlnire discretă cu un model italian! Cum ar fi încercat să evite paparazzii

Conform relatării din presa turcă, Yildiz ar fi vrut să se bucure de o cină liniștită alături de o tânără din lumea modelingului, pe care ar fi cunoscut-o recent la Torino. Pentru a nu atrage atenția, fotbalistul ar fi ales un restaurant exclusivist și ar fi rezervat întreaga zonă VIP.

ADVERTISEMENT

Mai mult, jucătorul le-ar fi solicitat angajaților să nu permită realizarea unor fotografii și să păstreze confidențialitatea întâlnirii. După ce au terminat de mâncat, cei doi ar fi evitat intrarea principală și ar fi plecat printr-o ușă din spatele localului.

Kenan Yıldız, Torino’da yeni tanıştığı İtalyan modelle basına yakalanmadan akşam yemeği yiyebilmek için lüks bir restoranın VIP bölümünü kapattırdı. Görüntü alınmaması için mekan çalışanlarından gizlilik rica eden genç yıldızın, yemeğin ardından modelle birlikte arka kapıdan çıkarak kendi evine geçtiği öğrenildi — FUTA (@futaspor)

Kenan Yildiz, accidentat de la începutul sezonului! Când ar putea reveni pe teren pentru Juventus

Întâlnirea despre care scrie presa turcă are loc într-o perioadă în care Yildiz este indisponibil pentru Juventus. Fotbalistul a suferit o fractură la baza celui de-al cincilea metatarsian al piciorului stâng, în partida cu Frosinone, din debutul sezonului 2026-2027. Clubul italian a confirmat că jucătorul a fost operat pe 31 august, iar ulterior a început programul de recuperare.

ADVERTISEMENT

Absența sa a reprezentat o pierdere importantă pentru echipa torineză, iar problemele medicale s-au prelungit mai mult decât și-ar fi dorit suporterii. Pe 9 noiembrie, Yıldız a oferit totuși un mesaj optimist, afirmând că se simte bine și că speră să revină pe gazon în luna decembrie.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine, îmi este foarte dor de Juventus și sper să revin în decembrie”, a transmis fotbalistul, potrivit Sky Sport Italia. Veștile apărute ulterior nu au fost însă la fel de încurajatoare. Pe 15 noiembrie, presa italiană a relatat că recuperarea ar fi puțin în urma programului inițial, iar revenirea ar putea fi împinsă până la începutul anului 2027. Conform acestor informații, partida cu Roma, programată pe 19 decembrie, ar putea reprezenta obiectivul îndrăzneț, în timp ce revenirea pentru duelul cu Bologna, de pe 3 ianuarie, este cea mai probabilă variantă.

ADVERTISEMENT

Turcia, dezastru în Liga Națiunilor fără Kenan Yildiz! Cinci înfrângeri consecutive

În timp ce Kenan Yildiz își continuă recuperarea după accidentare, naționala Turciei traversează o perioadă extrem de dificilă în Liga Națiunilor. Reprezentativa otomană a pierdut toate primele cinci partide din grupa A1, în care le-a avut ca adversare pe Franța, Italia și Belgia.

Seria negativă a început cu un eșec la limită în fața Franței, scor 0-1, însă rezultatele următoare au fost și mai greu de digerat. Turcia a pierdut cu Italia, 1-4, și cu Belgia, 0-3, după care a cedat din nou în fața italienilor, scor 1-3, rezultate care i-au fost fatale lui . Nici partida retur disputată pe 12 noiembrie, împotriva Belgiei, nu a adus o schimbare: turcii au fost învinși cu 1-2.

ADVERTISEMENT

Bilanțul după primele cinci etape este unul îngrijorător: doar trei goluri marcate și 13 primite, fără niciun punct acumulat. este programată pe 15 noiembrie, în deplasare, împotriva Franței.