Kenan Yildiz este pe radarul lui Real Madrid! Un alt club de top le face concurență madrilenilor

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Juventus se află în afara locurilor europene, dar o problemă foarte mare poate fi la nivelul lotului. ”Bătrâna Doamnă” l-ar putea pierde pe Kenan Yildiz (21 de ani). Atacantul turc se află pe radarul mai multor echipe de top din Europa și ar putea pleca de la Torino în această iarnă.

Florentino Perez este noua ”țintă” a lui Florentino Perez

Vârful a avut prestații bune în sezoanele petrecute la Juventus, iar rezultatele slabe ale echipei fac ca mutarea sa la un alt club să fie realizabilă. Astfel, mai multe echipe au intrat în cursa pentru a obține semnătura sa, în ciuda faptului că Yildiz are probleme medicale.

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Unul dintre cele mai interesate cluburi de atacantul turc este Real Madrid. Florentino Perez crede că Yildiz poate ajuta echipa, pe termen lung, să își atingă obiective. Scouterii madrilenilor îi vor urmări evoluția, după revenirea din accidentare, în noiembrie, pentru a stabili prețul corect al unui transfer, potrivit .

75.000.000 de euro este cota de piață a lui Kenan Yildiz, conform

Arsenal pune 100 de milioane de euro pentru semnătura lui Yildiz

O principală contracandidată pentru obținerea semnăturii lui Kenan Yildiz este Arsenal. Gruparea de pe ”Emirates” și-a îndreptat atenția către fotbalist după plecările lui Gabriel Martinelli și Leandro Trossard. Atacantul este dorit de Mikel Arteta, pentru versatilitatea sa în atac.

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O tentativă de transfer a fost încercată și în vara acestui an, dar Juventus a refuzat categoric. Totuși, acum, ”tunarii” sunt pregătiți să facă o ofertă greu de respins. Aceștia sunt dispuși să pună pe masă 100 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Kenan Yildiz.

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În cazul în care va ajunge la Londra, Kenan Yildiz se și Kai Havertz. În prezent, ultimul menționat este accidentat.

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Cifrele lui Kenan Yildiz

Kenan Yildiz face parte din comunitatea turcilor care au emigrat în Germania și a fost format în academiile lui Jahn Regensburg și Bayern Munchen. La vârsta de 19 ani, Juventus a obținut semnătura sa și, după sezonul petrecut la categoria Primavera, a făcut pasul spre prima echipă a ”Bătrânei Doamne”.

În cei 3 ani petrecuți la prima echipă a lui Juventus, Kenan Yildiz a strâns 132 de prezențe și a marcat 27 de goluri. Turcul a oferit 21 de pase decisive în toate competițiile.

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Pentru prima reprezentativă a Turciei, a debutat la doar 18 ani, împotriva Croației, și a marcat la al doilea meci în tricoul naționalei, contra Germaniei. A strâns 31 de prezențe și a marcat 5 goluri, însă nu a punctat niciodată pentru .