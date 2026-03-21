Kenan Yildiz, gol fabulos în Juventus – Sassuolo 1-1. Cum a marcat starul Turciei cu doar 5 zile înainte de barajul cu România pentru Cupa Mondială. Video

România o întâlnește pe Turcia în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au ajuns în acest punct datorită prestației impecabile din grupa de UEFA Nations League. Principalul pericol al elevilor lui Mircea Lucescu, Kenan Yildiz, a marcat un gol fabulos înaintea duelului de la Istanbul.

Kenan Yildiz, gol fabulos în Juventus – Sassuolo 1-1

Juventus a remizat, scor 1-1, cu Sassuolo, în etapa a 30-a din Seria A. Principalul om de gol al „Bătrânei Doamne”, Kenan Yildiz, jucătorul pe care România îl va întâlni la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, a reușit să înscrie în duelul cu nou-promovata la care Horațiu Moldovan a evoluat în sezonul trecut.

Atacantul turc a reușit să marcheze după ce s-a demarcat perfect în careul lui Sassuolo. Cum Yildiz este starul torinezilor, acesta s-a dezlipit perfect de un adversar și l-a învins pe Muric cu un gol înscris la colțul scurt. Pasa decisivă a fost livrată de Francisco Conceicao, jucător ce a impresionat în actuala stagiune.

GOAL: KENAN YILDIZ OPENS THE SCORING FOR JUVENTUS! WHAT A FANTASTIC PASS FROM THE GK! WOW! Juventus 1-0 Sassuolo.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

Selecționerul, în contextul în care atacanții Munteanu și Drăguș sunt indisponibili pentru partida de la Istanbul. Totodată, Mihai Popa a resimțit dureri după 1-0 în fața Rapid, iar în locul său a fost chemat Cătălin Căbuz.

