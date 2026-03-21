Kenan Yildiz, gol fabulos în Juventus – Sassuolo 1-1. Cum a marcat starul Turciei cu doar 5 zile înainte de barajul cu România pentru Cupa Mondială. Video

Kenan Yildiz a reușit un gol fabulos cu doar 5 zile înainte de barajul cu România pentru calificarea vizavi de Campionatul Mondial din 2026. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
22.03.2026 | 00:57
Kenan Yildiz, gol fabulos în Juventus - Sassuolo 1-1. Foto: hepta
România o întâlnește pe Turcia în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au ajuns în acest punct datorită prestației impecabile din grupa de UEFA Nations League. Principalul pericol al elevilor lui Mircea Lucescu, Kenan Yildiz, a marcat un gol fabulos înaintea duelului de la Istanbul.

Kenan Yildiz, gol fabulos în Juventus – Sassuolo 1-1

Juventus a remizat, scor 1-1, cu Sassuolo, în etapa a 30-a din Seria A. Principalul om de gol al „Bătrânei Doamne”, Kenan Yildiz, jucătorul pe care România îl va întâlni la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, a reușit să înscrie în duelul cu nou-promovata la care Horațiu Moldovan a evoluat în sezonul trecut.

Atacantul turc a reușit să marcheze după ce s-a demarcat perfect în careul lui Sassuolo. Cum Yildiz este starul torinezilor, acesta s-a dezlipit perfect de un adversar și l-a învins pe Muric cu un gol înscris la colțul scurt. Pasa decisivă a fost livrată de Francisco Conceicao, jucător ce a impresionat în actuala stagiune.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a întâmpinat probleme în alcătuirea lotului pentru barajul cu Turcia. Selecționerul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a decis să mizeze pe Marius Coman, în contextul în care atacanții Munteanu și Drăguș sunt indisponibili pentru partida de la Istanbul. Totodată, Mihai Popa a resimțit dureri după 1-0 în fața Rapid, iar în locul său a fost chemat Cătălin Căbuz.

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la...
iamsport.ro
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la rând! Cine e arătat cu degetul pentru forma modestă: 'Sunt bani mulți acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!