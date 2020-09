Kendall Jenner a recunoscut că se droghează: „E prima dată când spun așa ceva”

Kendal Jenner dezvăluie că este consumatoare de droguri. Dezvăluirile uimitoare sunt făcute de sora mai mică a lui Kim Kardashian pentru emisiunea Sibling Rivalry cu Kate Hudson și Oliver Hudson.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emisunea este înregistrată încă din luna ianuarie și în platou erau prezente Kendel și sora ei, Kourtney. La 24 de ani, Kendall a recunoscut că fumează marijuana.

Dezvăluirea a venit ca urmare a unei serii de întrebări rapide la care erau supuse cele două surori. Moderatorul emisiunii a întrebat: „ daca ar fi să se drogheze cineva în familia voastră, cine ar face-o?”. Răspunsul a venit rapid din partea lui Kourtney, acesta indicând-o pe sora ei, prezentă în platou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce droguri consumă Kendall Jenner

Kendall nu a negat insinuarea surorii ei, recunoscând că acesta are dreptate. „Sunt fumătoare de marijuana. Nu știe nimeni acest lucru, e prima dată când spun așa ceva”, este declarația vedetei, citată de mirror.co.uk

Consumul de marijuana este legal în California, unde faimosul model locuiește. Cu toate astea, vedeta a reușit să șocheze audiența cu dezvăluirile făcute și declarația sa a fost prezentă pe primele pagini ale ziarelor.

ADVERTISEMENT

Sora lui Kendall, Kourtney, a spus, în continuarea emisiunii, că Jenner este recunoscută ca fiind cea mai tolerantă și relaxată din acest punct de vedere.

Totuși, acesta nu este primul episod în care celebrele surori fac dezvăluiri uimitoare în acest sens. Kim Kardashian a șocat pe toată lumea când a recunoscut că obișnuia să consume ecstasy. La 39 de ani, Kim a divulgat acest lucru în timpul cunoscutei emisiuni a surorilor, Keeping Up With The Kardashians, scrie sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am căsătorit sub influența ecstasy-ului, prima dată. Am luat ecstasy încă o dată și m-am măritat din nou. Apoi am luat ecstasy încă o dată și am făcut un filmuleț sexual”, este declarația cu care Kim a uimit pe toată lumea.

Kim a subliniat că: “absolut. Toată lumea știe asta. Ca și cum, maxilarul meu tremura tot timpul”, privitor la starea sub influența ecstasy din momentul filmării vestitului filmuleț. Cu toate astea, consumul de droguri nu a devenit o parte normală a vieții ei.

ADVERTISEMENT