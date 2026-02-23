Kennedy Boateng a semnat! Lovitură teribilă pentru Dinamo

ADVERTISEMENT

Dinamo a primit o lovitură importantă înainte de startul play-off-ului. Kennedy Boateng a semnat și va părăsi România la finalul acestui sezon. Fundașul togolez va evolua la aceeași formație la care au fost legitimați Marius Nicolae și Ionel Dănciulescu.

Kennedy Boateng a semnat în China

Deși Dinamo București a făcut eforturi mari pentru a prelungi înțelegerea cu Kennedy Boateng, acest lucru nu s-a materializat. Aflat în ultimele șase luni de contract, fundașul togolez a ales o destinație surprinzătoare.

Mai exact, Kennedy Boateng a semnat cu Shandong Luneng Taishan, așa cum anunță . Fundașul va continua la Dinamo până la finalul sezonului, urmând ca ulterior să se alăture formației din China din postura de jucător liber de contract.

Conform sursei menționate, salariul lui „Boa” va depăși 50.000 de euro lunar, mult peste cel pe care îl încasa la Dinamo. Interesant este că Ionel Dănciulescu și Marius Niculae au evoluat în trecut la aceeași formație. Shandong Taishan este una dintre cele mai bogate echipe din țara asiatică.

De ce nu a prelungit Kennedy Boateng cu Dinamo

, însă lucrurile au luat o altă turnură după cantonamentul din Antalya. Oficialii clubului, prin vocea lui Andrei Nicolescu, i-au oferit un nou contract pe patru ani. Fundașul togolez a negociat, iar părțile au căzut de acord asupra unui contract pe doi ani.

După perioada de pregătire din Turcia, l , iar Kennedy Boateng o va părăsi pe Dinamo la finalul acestui sezon.

„Realitatea e următoarea. Am avut o discuție. I-am făcut o propunere pe 4 ani. Discuția era așa… În contextul în care ar semna pe 4 ani, ar avea o sumă asigurată, un salariu foarte bun pentru România pe 4 ani. Are 29 de ani și probabil, dacă ar pleca undeva în următorii 2 ani, ar prinde un contract foarte bun, dar nu se știe dacă ceilalți 2 ani ar fi foarte buni.

Noi am plecat de la premisa că, dacă are această stabilitate și riscul este la club, pentru că nu se știe dacă se accidentează… practic el rămâne pe un salariu foarte bun. Asta a fost prima discuție!.

A revenit la noi, înainte de plecarea în cantonament, și ne-a spus că ar vrea pe 2 ani, nu pe 4. Apoi, Cosmin (n.r. – Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo) a avut o discuție mai detaliată apropo de ce își dorea el și de ce putem noi să ne asumăm. Au plecat de la masă strângându-și mâna că mergem așa și punem pe hârtie, apoi semnăm pentru 2 ani. Nu îl avem semnat în momentul acesta!”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.