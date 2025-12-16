Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”

ADVERTISEMENT

Ajuns la Dinamo din postura de jucător liber de contract, în vara anului 2024, Kennedy Boateng a reușit să-și arate valoarea și a devenit unul dintre cei mai buni fundași centrali din SuperLiga.

Kennedy Boateng a vorbit despre viitorul său la Dinamo

Jucătorul african urmează să intre în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, iar asta înseamnă că el poate negocia cu orice echipă care dorește să-l ia din vară. Totuși, Boateng spune că este fericit la Dinamo și că încă nu s-a decis cu privire la viitorul său.

„Încă mai am 6 luni de contract cu Dinamo. Sunt mândru și fericit să joc pentru Dinamo. Mă simt bine, e o familie aici. Este o atmosferă excelentă, clubul te face să te simți apreciat. Cred că fiecare jucător are o valoare și e conștient de asta. Încă avem timp să vedem ce se va întâmpla. Cei din club îmi știu valoarea, o să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat. Iubesc să joc aici”, a spus Kennedy Boateng într-un interviu EXCLUSIV pentru FANATIK.

Ce spune Andrei Nicolescu despre situația lui Boateng

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că există pentru prelungirea contractului și a dezvăluit de ce fotbalistul a semnat doar pe 2 ani când a ajuns în SuperLiga.

„Am discutat, avem niște condiții în care am început, sperăm să o închidem, rămâne de văzut. Pe de altă parte, jucătorii profesioniști trebuie să fie înțeleși. Campionatul românesc și Dinamo reprezintă o rampă de lansare pentru cei care vin de afară.

(…) Apropo, Kennedy Boateng a zis de la început că nu semnează pe mai mult de doi ani. El din prima știa ce își dorește în următorii doi ani. Neavând siguranța că Dinamo va juca cupe europene și acces la sume suplimentare și-a rezervat acest lucru”, a spus Nicolescu.

Boateng, ofertă din Rusia

ce să aducă o sumă importantă pentru Dinamo în această iarnă. Jucătorul ar fi dorit în Rusia, iar pentru bucureșteni ar urma să fie un venit de aproximativ jumătate de milion de euro din această afacere.

„Și din ce am înțeles pentru fundașul central există o ofertă în momentul de față din străinătate și există posibilitatea să plece. Se acordă și o sumă de bani pentru Dinamo, în jur de 400.000 – 500.000, ceea ce înseamnă foarte mult. Din Rusia am înțeles, prima ligă. El termină contractul.

Dinamo nu mai poate să-l controleze, e în ultimele 6 luni. Dacă nu se înțeleg în vară pleacă liber. Automat probabil se vor mulțumi cu suma respectivă. Din ceea ce știu și informațiile pe care le am, un contract aproape de trei ori cât câștigă la Dinamo, peste 30.000 de euro, în jurul a 40.000 din ce știu eu”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.