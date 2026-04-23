Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său după ce Dinamo a fost eliminată din Cupă

ADVERTISEMENT

Semifinala Cupei României Betano dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut un curs spectaculos. După 90 de minute fără gol, scorul fiind 0-0, partida a intrat în prelungiri. „Câinii” au deschis scorul în minutul 105+1 prin Boateng, însă oltenii au restabilit egalitatea în minutul 118, prin Adrian Rus, trimițând astfel meciul la loviturile de departajare. Din nefericire pentru majoritatea suporterilor de pe Arena Națională, formația din Ștefan cel Mare a ratat calificarea în finală.

Boateng, anunț despre viitorul său la Dinamo

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 (1-4), , a transmis că lupta , în contextul în care mai sunt 5 meciuri de disputat în campionat. Întrebat despre viitorul său, fundașul a mărturisit că nu a semnat încă niciun contract cu altă formație, lăsând astfel o portiță deschisă că ar putea evolua în continuare pentru „câini” și în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

„Când marchez, o fac pentru echipă. Alerg spre fani, sunt alături de noi mereu. Ca să fiu sincer, avem cinci meciuri în campionat. Nu trebuie să renunțăm! Nu știm niciodată ce aduce viitorul. Sunt concentrat să termin campionatul și vom vedea după. Pentru mine nu este o problemă. Nu am semnat nimic până acum. Sunt aici. Sunt mereu pregătit să joc. Nu e o problemă că jucăm cu Rapid în următoarea etapă”, a afirmat jucătorul togolez, potrivit .

Dinamo, derby cu Rapid în SuperLiga

După eliminarea din Cupa României pe Dinamo o așteaptă derby-ul cu Rapid din SuperLiga. Matteo Duțu susține că toată atenția se îndreaptă în momentul de față la partidele de campionat. Cât despre duelul cu oltenii, tânărul fundaș central a recunoscut că oboseala și-a spus cuvântul pe finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„De mâine trebuie să ne gândim la derby-ul cu Rapid. Nu e relaxare, dar e normal ca echipa care trebuie să dea gol să vină peste noi. Ei nu mai aveau nimic de pierdut. Au reacționat bine și ne-au dat gol. Eu cred că am dat tot ce puteam pe teren. După toate sacrificiile, cred că am arătat că suntem o echipă bună. Și Craiova este o echipă bună, printre cele mai bune din campionat. Mister ne-a pus la punct din punct de vedere fizic. Raul (n.r. – Opruț) a avut o lovitură, Mărginean are o problemă mai veche. Se întâmplă. N-am avut noroc și asta a fost”, a spus Matteo Duțu.