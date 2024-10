Kennedy Boateng, gol superb în Hermannstadt – Dinamo! A ridiculizat apărarea sibienilor. Video

Fundașul din Togo a marcat primul gol de la venirea sa la Dinamo, după o acțiune superbă, în care i-a ridiculizat pe fundașii sibienilor, finalizând fără emoții și risipind orice emoție în privința celor trei puncte.

Kennedy Boateng a reușit să marcheze un gol superb în , după o acțiune superbă, atipică pentru un fundaș central, stabilind și scorul final.

Kennedy Boateng a venit la Dinamo din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea de austriecii de la Lusteneau. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru: LASK Linz, SV Ried, Santa Clara și Lusteneau.

Totodată, Kennedy Boateng are și opt prezențe în naționala mare a statului Togo pentru care nu a reușit să macheze vreun gol până în acest moment. În actualul sezon din SuperLiga 1, fundașul „câinilor” a jucat un total de 10 meciuri marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

„Trebuie să ne ridicăm la un alt nivel!”

confruntării cu Hermannstadt despre ce le-a transmis jucătorilor săi pentru a-i motiva: „Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine și suntem pregătiți de meci. FC Hermannstadt a avut unele probleme în partidele precedente, în special în defensivă, deși sezonul trecut sibienii au practicat un fotbal foarte bun.

Însă cunosc această echipă, îl cunosc și pe antrenor și sunt sigur că vor fi cu atât mai motivați să joace împotriva noastră. Din partea noastră aștept o reacție bună a jucătorilor după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, să se ridice la un alt nivel și să câștigăm toate cele 3 puncte.

Am fost dezamăgiți de rezultatul din derby două-trei zile, am vorbit mult, am analizat ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege unde am greșit și pentru a ne îmbunătăți jocul în următoarele meciuri”.

„Din punct de vedere tactic, am avut multe momente bune contra celor de la FCSB, ne-am creat situații de gol, am controlat jocul, însă nu am avut o evoluție bună în ultimii 30-35 de metri. Am ratat ocazia de a-i pedepsi pentru unele greșeli pe care le-au făcut în defensivă.

Dar, după cum am spus, muncim pentru a regla lucrurile și a ne îmbunătăți jocul în perspectiva partidei cu Hermannstadt. Avem tot lotul valid, singurul absent este Denis Politic, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene”, a mai spus Zeljko Kopic.