Kennedy Boateng, pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”. Un jucător important îşi prelungeşte contractul. Exclusiv

Dinamo e pe val în acest moment, dar nu are vești bune în perspectiva viitorului. Ce a spus antrenorul Zeljko Kopic despre contractele titularilor Kennedy Boateng și Eddy Gnahore.

Zeljko Kopic a spus totul despre despărțirea lui Dinamo de Kennedy Boateng

Dinamo are un sezon foarte bun până acum, însă primește vești nu tocmai bune dinspre doi dintre titularii echipei. Kennedy Boateng și Eddy Gnahore se află în ultimele 6 luni cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Antrenorul Zeljko Kopic nu știe încă despre hotărârea luată de jucătorul său, însă vrea să îl vadă concentrat la Dinamo până la finalul contractului. Deși „câinii” au oferit maximul pe care îl puteau oferi, jucătorul nu a fost dispus să accepte.

„Nu știu care va fi decizia finală a lui Boateng. Nu știu dacă a semnat deja în China. E decizia lui personală. Pentru mine este important ca el să aibă focus maxim la echipă în ultimele 6 luni aici.

Pentru mine e important să fie o atitudine bună în vestiar, pe teren. Boateng este unul dintre jucătorii care a evoluat foarte mult de când a ajuns la Dinamo și până acum. Dar nu putem discuta despre ce opțiuni are mai departe sau ce contract are pe masă.

Are 29 de ani acum, e momentul ca tot ce a acumulat în acești 2 ani cu noi să își dorească să facă ceva pentru viitorul lui. Nu cred că există șanse să rămână din vară la Dinamo. Noi am fost foarte corecți cu el, i-am oferit maximul pe care puteam și nu ne-am înțeles”, a spus inițial Zeljko Kopic.

Rămâne Eddy Gnahore la Dinamo? Zeljko Kopic, optimist

Tehnicianul croat a vorbit ulterior despre situația lui Eddy Gnahore, spunând despre francez că se simte bine la echipă și ar putea continua în cele din urmă.

„Contractul său expiră de asemenea. Am avut niște discuții cu el, e foarte pozitiv și foarte fericit aici. El și domnul Nicolescu vor discuta în perioada următoare despre ce se poate modifica la contractul lui.

Pot să spun despre el că este foarte important în echipă și că a avut un rol foarte important în acești ani. Despre orice jucător am vorbi, există opțiuni de a rămâne sau de a pleca.

Dacă vrem o echipă puternică, avem nevoie de jucători de calitate. Noi ne dorim ca jucătorii de bază să mână, dar trebuie să acceptăm ideea că jucătorii vin și pleacă”, a mai spus Kopic.

Politica lui Dinamo în privința negocierilor cu proprii jucători. „Asta e important!”

Zeljko Kopic a fost întrebat direct de ce Dinamo ajunge să discute cu jucătorii importanți abia în ultimele 6 luni de contract. Antrenorul a spus că cei din conducere au inițiat până acum discuții cu titularii cu mult timp înainte.

„Am făcut îmbunătățiri de la un sezon la altul, suntem pe o pantă ascendentă și atunci nu e atât de important câți vin sau câți pleacă, ci ce rămâne pentru a construi.

Noi vorbim cu Boateng dinainte. Discuțiile cred că începuseră din vara trecută. Și cu Homawoo discutasem înainte, dar stabilisem că va merge la oportunități mai bune. Nu așteaptă nimeni ultimul moment ca să discutăm, nu e cazul!”, a mai spus Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.