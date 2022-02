Cunoscutul artist se confruntă cu mici probleme de sănătate.

Are Covid-19 și se află în izolare pentru încă câteva zile. Acesta a vorbit despre starea sa de sănătate și le-a spus fanilor cum se simte.

Keo a avut probleme și anul trecut. Atunci a fost nevoit să treacă printr-o operație complicată.

Keo a anunțat că are Covid – 19. Cum se simte artistul

Problemele de sănătate nu-i dau pace Anul trecut a suferit o operație complicată, iar acum potrivit Ciao, artistul are coronavirus și se află în izolare.

Acesta s-a îmbolnăvit chiar dacă este vaccinat cu trei doze. Keo le-a transmis fanilor să stea liniștiți. A făcut o formă ușoară a bolii și se recuperează destul de repede.

“Sunt ok… pot spune că mă confrunt cu o răceală, mai diferită, să spunem. Deși fac parte din categoria celor vaccinați, cu 3 doze, iată că acest virus nu m-a ocolit. Important este că sunt ok și că mai am câteva zile și ies din izolare.

Voi reveni în studio pentru că am fost nevoit să stagnez proiectele pe care le aveam în lucru”,

Ce probleme a avut artistul anul trecut

Anul 2021 a fost unul mai dificil pentru Keo. În luna aprilie, a avut probleme de sănătate și a fost nevoit să fie supus unei triple intervenții chirurgicale. Acesta a avut două hernii inghinale și una femurală, iar intervenția a durat peste 3 ore. Pentru a se recupera, a stat în spital aproape o săptămână.

“Am suferit o triplă intervenție chirurgicală, în urgență, la Spitalul Ponderas. Deși pentru mine a fost o cumpănă foarte mare, am avut șansa să îl cunosc pe domnul profesor Cătălin Copăescu care este un chirurg extraordinar, dar și un om extraordinar.

Fiind vorba despre o intervenție mai complexă… era nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală. În plus, am avut șansa de a fi internat pe noua secție a spitalului.

Chiar am rămas plăcut surprins să regăsesc și în România o calitate la cel mai înalt nivel internațional“, declara Keo pentru aceeași sursă.