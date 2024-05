Keo și Misty, pas uriaș spre nuntă! Unde și cum au fost surprinși îndrăgostiții. Foto exclusiv

Keo și Misty sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și au de gând să facă pasul cel mare, asta după ce au fost nevoiți să amâne nunta din varii motive. De data asta, lucrurile par să se așeze în viața celor doi artiști, după cum arată imaginile obținute în exclusivitate de FANATIK.

Keo și Misty, surprinși în căutarea verighetelor

Imaginile cu cei doi, în căutarea bijuteriilor perfecte, au sosit pe adresa redacției noastre, iar FANATIK a contactat-o telefonic, ulterior, pe partenera lui Keo pentru a afla dacă e vorba de verighete sau vreun alt cadou cu semnificație. Ei bine, Misty a confirmat ceea ce se vede în imagini. Alexandra ne-a zis că nu a ales întâmplător magazinul de bijuterii unde a fost fotografiată.

Se pare că blondina a vrut să apeleze la un apropiat care confecționează bijuterii personalizate, un tânăr pe nume Emanuel. Oferta pe care a consultat-o la fața locului, într-un mall din Ploiești, a impresionat-o pe vedetă.

În imaginile pe care vi le prezintă FANATIK, cei doi porumbei apar destul de relaxați, atenți la fiecare detaliu al podoabelor care le-au făcut cu ochiul.

Misty, primele declarații după ce a fost văzută la bijutier, de mână cu logodnicul ei: „Ne-am dorit foarte mult ca el să fie cel care ne confecționează verighetele”

„Emanuel ne este prieten de mult timp . Noi doi ne-am dorit foarte mult ca el să fie cel care ne confecționează verighetele. Creează bijuterii personalizate, aducând în prim plan arta și rafinamentul. Este foarte pasionat și pune multă dragoste în fiecare piesă pe care o confecționează. Reușește să ofere bijuterii ce reflectă emoții și povești personale. De când îi suntem clienți, am învățat să investesc corect în bijuterii de calitate și durabile”, a declarat Misty, contactată telefonic de FANATIK.

Despre omul la care au mers pentru a achiziționa verighetele ne-a spus câteva cuvinte și Keo. Cântărețul ne-a zis că de fiecare dată când vrea să își surprindă fetele (artistul ) știe unde să se ducă.

„Emanuel e profesionist în materie de bijuterii. Așa că nu am cum să dau greș când vreau să îmi răsfăț fetele. Apelez la el”, ne-a mărturisit Keo.

De ce au amânat nunta: „Nu am avut timp”

Trebuie precizat că Misty și Keo urmau să facă nunta în anul 2023, însă a fost amânată, în cele din urmă. Misty chiar pentru FANATIK motivul pentru care nu s-a mai concretizat nimic.

„Planurile de nuntă nu merg. Le-am amânat. Nu am avut timp să mă ocup așa cum îmi doresc. Eu sunt cea care se ocupă, Keo nu prea are treabă cu organizările. Mă mai sfătuiesc cu el, îi cer păreri. Pentru el, căsătoriți sau necăsătoriți, e același lucru. Pentru el sunt soție oricum. Mi-a zis să îi zic ziua și ora. În rest, am mână liberă, să fac și să aleg tot ce vreau”, ne-a declarat Misty în iunie anul trecut, în exclusivitate.