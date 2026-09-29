Sport

Kerim Alajbegovic răsucește cuțitul în rană după România – Bosnia 2-4: „Puteam să le mai dăm goluri”

Kerim Alajbegovic (19 ani) a reacționat după victoria categorică obținută de Bosnia-Herțegovina, scor 4-2, pe Arena Națională, împotriva României. Puștiul consideră că proporțiile scorului puteau fi mult mai mari.
Mihai Cheleş
29.09.2026 | 09:15
Kerim Alajbegovic rasuceste cutitul in rana dupa Romania Bosnia 24 Puteam sa le mai dam goluri
Kerim Alajbegovic, în România - Bosnia 2-4 / Foto: Sport Pictures
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Seară de coșmar pentru naționala lui Gică Hagi pe Arena Națională. „Tricolorii” trimiși în teren de către selecționer nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au clacat incredibil în fața dârjilor adversari din Bosnia-Herțegovina, scor 2-4.

Kerim Alajbegovic, după România – Bosnia 2-4: „Puteam să le mai dăm!”

Unul dintre cei mai buni jucători ai adversarilor a fost mijlocașul lateral Kerim Alajbegovic. Puștiul de la Juventus Torino a reprezentat în permanență un pericol pentru fundașii români. Alajbegovic a fost integralist și a primit una dintre cele mai mari note din echipă pentru aportul său: 7,8.

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La finalul partidei, Alajbegovic nu s-a ferit să vorbească despre diferența dintre cele două echipe naționale. Tânărul fotbalist este sigur că naționala sa putea înscrie de mai multe ori decât a făcut-o, dacă ar fi existat mai multă inspirație în fața porții.

Am făcut un meci foarte bun și am marcat patru goluri. Puteam să mai dăm, dar nu este ușor să înscrii de patru ori împotriva României”, a spus Kerim Alajbegovic după meci, pentru presa din țara natală.

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Kerim Alajbegovic a fost coautor la golul de 3-1 marcat de Bosnia, prin Haris Tabakovic. Jucătorul lui Juventus Torino a pătruns în flancul stâng, a șutat modest la poartă, dar portarul Ionuț Radu a avut o intervenție rudimentară, mingea a sărit în față, de unde Tabakovic a îndeplinit o simplă formalitate. Cu toate acestea, Alajbegovic nu este pe deplin mulțumit de nivelul său de joc arătat pe Arena Națională.

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Am avut ocazii bune și pase bune, dar nu am marcat și nici nu am oferit un assist. Din punctul acesta de vedere nu sunt mulțumit. Asta mi-a lipsit, dar cel mai important este că am câștigat. Poți avea și un meci fără gol sau assist, a mai spus internaționalul bosniac.

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Cu gândul la Edin Dzeko

După meciul de la București, Bosnia se pregătește de un moment plin de emoție: duelul cu Suedia, acasă, care va fi ultimul meci al legendarului Edin Dzeko pentru echipa națională. Alajbegovic este decis să-i facă atacantului o retragere de neuitat contra nordicilor.

Vom fi cu toții triști. Trebuie să câștigăm pentru el la ultimul său meci și să încercăm să-l ajutăm să înscrie un gol. Va fi trist pentru toată lumea”, a concluzionat Alajbegovic.

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