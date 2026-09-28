ADVERTISEMENT

Bosnia vine la București pentru meciul de luni seară contra României, în a doua etapă din Nations League. Unul dintre jucătorii în care selecționerul Sergej Barbarez își pune baza este Kerim Alajbegovic. Cine este, de fapt, fotbalistul de 19 ani.

Kerim Alajbegovic, starul Bosniei

Cu un lot cotat la 154 de milioane de euro, Bosnia are mai mulți fotbaliști interesanți în componența echipei. Unul dintre ei este Kerim Alajbegovic, în vârstă de 19 ani. El a reprezentat Bosnia încă de la reprezentativa U15, debutând pentru naționala de seniori în toamna anului trecut la doar 17 ani, 11 luni și 16 zile. În cele 15 apariții pentru echipa pregătită de Sergej Barbarez, tânărul jucător a punctat de două ori.

ADVERTISEMENT

Crescut în Germania de echipe precum Koln (unde s-a născut) și Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegovic a făcut pasul în fotbalul mare, la nivel de club, în vara anului 2025, la Red Bull Salzburg. Însă Leverkusen a activat în vara acestui an opțiunea de răscumpărare existentă în contractul său, după ce Alajbegovic oferise 17 contribuții în 44 de apariții pentru austrieci.

Juventus l-a transferat în vară

La doar o lună după, Juventus le-a pus pe masă nemților 32 de milioane de euro pentru transferul său, iar . El este al doilea cel mai bine cotat fotbalist al bosniacilor, după fundașul central Tarik Muharemovic (35 de milioane de euro) și al șaselea de la formația torineză, cu care a semnat un contract pe 5 ani.

ADVERTISEMENT

Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻 Benvenuto!⚪️⚫️🇧🇦 I dettagli dell’accordo ➡️ Powered by — JuventusFC (@juventusfc)

Kerim Alajbegovic a marcat la Campionatul Mondial 2026

Kerim Alajbegovic a evoluat alături de naționala Bosniei la Cupa Mondială din această vară. El a jucat în toate cele patru meciuri (grupă + șaisprezecimi) reușind să marcheze în duelul din ultima etapă a grupei B. Mai exact, el deschidea scorul în Drumul său și al colegilor săi în competiție s-a oprit chiar în fața uneia dintre gazde. în șaisprezecimi cu scorul de 2-0.

ADVERTISEMENT

În primul meci din actuala campanie din Nations League, Bosnia a remizat în deplasare cu Polonia (scor 0-0). În minutul 76 al partidei, Kerim Alajbegovic a marcat din corner, dar reușita acestuia nu a fost validată.

ADVERTISEMENT