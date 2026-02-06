Sport

Kevin Ciubotaru, detalii despre negocierile eșuate cu FCSB. Când spune că a discutat despre transfer

Kevin Ciubotaru a fost la doar un pas să ajungă în această iarnă la FCSB. Cum a reacționat tânărul jucător după transferul ratat la campioana României.
Mihai Dragomir
06.02.2026 | 20:04
Kevin Ciubotaru a vorbit despre transferul ratat la FCSB în această iarnă. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Kevin Ciubotaru a jucat în meciul dintre FC Argeș și Hermannstadt, în care gazdele s-au impus cu 3-1. Tânărul fotbalist a vorbit la finalul partidei despre transferul eșuat la FCSB. Ce a spus, de fapt.

Kevin Ciubotaru a spus totul despre transferul ratat la FCSB

Perioada de mercato din această iarnă a împins-o pe FCSB în căutarea și achiziționarea de noi jucători, după o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare. Campioana României a urmărit să aducă fotbaliști în fiecare compartiment, în defensivă dorindu-l pe tânărul Kevin Ciubotaru.

Jucătorul, titular în FC Argeș – Hermannstadt 3-1 din etapa 26 din SuperLiga, a spus la finalul partidei totul despre mutarea care a picat, deși era aproape finalizată. 

„Nu vreau să mă gândesc la transferuri. Eu trebuie să mă gândesc ce să fac pe teren. Niciodată nu am luat o decizie. Am vorbit după sărbători (n.r. cu cei de la FCSB) și nu s-a întâmplat, iar acum sunt la Hermannstadt. Mă gândesc doar la Hermannstadt”, a reacționat Kevin Ciubotaru după FC Argeș – Hermannstadt 3-1.

Când s-ar putea face, de fapt, transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Kevin Ciubotaru mai are șanse să ajungă la echipa bucureșteană, însă abia la vară. Conducerea lui Hermannstadt a lămurit situația transferului jucătorului în vârstă de 22 de ani.

„La vară vom discuta. Avem nevoie de el acum în lupta la retrogradare. Am stabilit că vom discuta la vară, nu mi l-au cerut”, a declarat Claudiu Rotar, la TV Digi Sport.

  • 400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru în prezent
  • 33 de meciuri a bifat, până acum, în tricoul lui Hermannstadt
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
