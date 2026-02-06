Kevin Ciubotaru, detalii despre negocierile eșuate cu FCSB. Când spune că a discutat despre transfer

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru a jucat în meciul dintre FC Argeș și Hermannstadt, în care gazdele s-au impus cu 3-1. Tânărul fotbalist a vorbit la finalul partidei despre transferul eșuat la FCSB. Ce a spus, de fapt.

Kevin Ciubotaru a spus totul despre transferul ratat la FCSB

Perioada de mercato din această iarnă a împins-o pe FCSB în căutarea și achiziționarea de noi jucători, după o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare. Campioana României a urmărit să aducă fotbaliști în fiecare compartiment, în defensivă dorindu-l pe tânărul Kevin Ciubotaru.

Jucătorul, titular în , a spus la finalul partidei totul despre

„Nu vreau să mă gândesc la transferuri. Eu trebuie să mă gândesc ce să fac pe teren. Niciodată nu am luat o decizie. Am vorbit după sărbători (n.r. cu cei de la FCSB) și nu s-a întâmplat, iar acum sunt la Hermannstadt. Mă gândesc doar la Hermannstadt”, a reacționat Kevin Ciubotaru după FC Argeș – Hermannstadt 3-1.

Când s-ar putea face, de fapt, transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Kevin Ciubotaru mai are șanse să ajungă la echipa bucureșteană, însă abia la vară. în vârstă de 22 de ani.

„La vară vom discuta. Avem nevoie de el acum în lupta la retrogradare. Am stabilit că vom discuta la vară, nu mi l-au cerut”, a declarat Claudiu Rotar, la