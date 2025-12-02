Kevin Ciubotaru, la FCSB? Anunțul lui Marius Măldărășanu imediat după plecarea de la Hermannstadt

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru (21 de ani) este unul dintre fotbaliștii care pot ajunge în iarnă la FCSB.Marius Măldărășanu, fostul antrenor de la Hermannstadt, nu exclude posibilitatea unui astfel de transfer. Tânărul fundaș stânga a intrat în atenția lui Gigi Becali

Kevin Ciubotaru la FCSB? Dezvăluirile lui Marius Măldărășanu

Născut în Italia, la Roma, pe 2 februarie 2004, Campioana României a rămas impresionată de evoluțiile pe care fundașul stânga le-a avut la Hermannstadt. Ciubotaru a jucat în acest sezon 16 meciuri și a oferit 1 assist.

„În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat foarte bine cu FCSB. Și meciul trecut a făcut un joc bun. A avut una aport când a intrat și la Metaloglobus. Ar putea fi acoperit locul, dar nu poți sta într-un under. Dar ei doi sunt acum underii noștri principali, Kevin Ciubotaru și Luca Stancu.

Nu știu să vă dau detalii de un eventual transfer. Am văzut în ziar, l-am întrebat pe Nico. Acum știți cum e, se mai aruncă pe colo pe colo câte o știre”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali caută înlocuitor pentru Risto Radunovic

Cotat de transfermarkt.com la suma de 150.000 de euro, Kevin Ciubotaru evoluează la Hermannstadt din august 2023. Fundașul stânga mai are contract cu sibienii până la 30 iunie 2028.

„Există și din partea FCSB-ului un interes pentru Kevin Ciubotaru, mai ales că FCSB încearcă să se întărească pe banda stângă la Radunovic. Ați auzit tot timpul declarațiile lui Gigi Becali despre Risto Radunovic, care nu mai e cel care a fost sezonul trecut.

Kevin Ciubotaru e o variantă pentru FCSB. Nu știu cât de aproape sau de departe sunt discuțiile, dacă au avansat față de acum câteva zile, dar e o variantă pentru FCSB. Kevin Ciubotaru, un jucător care a fost debutat de Mircea Lucescu la echipa națională.

Și, deși Măldă spune că nu știe nimic, a vorbit puțin că varianta de U21 ar fi deja pregătită cu Stancu, dacă Ciubotaru va pleca la FCSB sau în altă parte”, a transmis jurnalistul Cristi Coste.