Sport

Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționat după meciul România – Austria. Cum au marcat 2 ani de relație

Fotbalistul Kevin Ciubotaru și partenera sa, Andreea, au avut parte de o clipă de tandrețe după partida România - Austria. Au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu.
Alexa Serdan
13.10.2025 | 18:41
Kevin Ciubotaru si iubita sa Andreea moment emotionat dupa meciul Romania Austria Cum au marcat 2 ani de relatie
Cum au apărut Kevin Ciubotaru și iubita sa, pe stadion. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Jucătorul minune de la echipa națională, Kevin Ciubotaru, a fost surprins într-un moment emoționant. Acesta are legătură cu iubita sa, Andreea, imaginile fiind realizate după meciul România – Austria. Cum au marcat tinerii 2 ani de relație.

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționant după meciul România – Austria

A fost convocat la echipa națională, Kevin Ciubotaru fiind un nume important în fotbal, în prezent. Jucătorul în vârstă de 21 de ani și partenera sa, Andreea Popovici, au avut parte de o clipă de tandrețe chiar pe stadion.

Totul a avut loc după partida România – Austria, scor 1-0, care s-a desfășurat pe Arena Națională. Iubita fotbalistului a fost prezentă pe stadion, semn că îi este alături tânărului care are un potențial foarte mare în sport.

ADVERTISEMENT

Frumoasa șatenă, care este studentă la medicină l-a susținut pe tot parcursul meciului, având și o altă motivație în interior. Tinerii au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu, fiind surprinși în timp ce se îmbrățișează strâns.

„La mulți ani pentru a doua aniversare, pentru dragostea vieții mele”, este mesajul distribuit de Kevin Ciubotaru, pe contul personal de Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul pozei în care sunt strâns îmbrățișați.

ADVERTISEMENT
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început...
Digi24.ro
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO

În altă imagine, fotbalistul este văzut în altă ipostază. Jucătorul convocat la națională de Mircea Lucescu a fost fotografiat în timp ce o sărută pe iubita sa pe obraz. Andreea Popovici a reacționat imediat la această poză prin intermediul unor emoticoane.

ADVERTISEMENT
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul
Digisport.ro
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea Popovici
Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea Popovici, pe stadion. Sursa foto: Instagram / golazo.ro. Colaj: Fanatik

Kevin Ciubotaru s-a alăturat lotului de tineret

Kevin Ciubotaru joacă la Hermannstadt, iar în urmă cu câteva zile a fost chemat la echipa națională. Mircea Lucescu a fost cel care i-a oferit această oportunitate prin care a bifat mai multe minute sub „tricolor”.

A jucat în meciul cu Moldova și a fost inclus în lotul pentru meciul cu Austria, scor 1-0. În urmă cu puțin timp, Costin Curelea l-a chemat pentru duelul cu Cipru U21 din preliminariile Campionatului European de tineret din 2027.

ADVERTISEMENT

„U21 | După ce a bifat primele minute pentru naționala de seniori a României, Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret pentru meciul cu Cipru!

Astfel, lotul este alcătuit din 23 de jucători convocați”, au scris reprezentanții Federației Române de Fotbal, pe contul de Facebook. Kevin Ciubotaru are până acum un singur meci pentru România U21.

Gigi Becali a numărat în direct banii pe care îi încasează FCSB din...
Fanatik
Gigi Becali a numărat în direct banii pe care îi încasează FCSB din calificarea la CM 2026: „Nu-l mai dau, gata! Îl țin să iau banii de la FIFA”
Unde a plecat Ianis Hagi la câteva ore după ce a fost decisiv...
Fanatik
Unde a plecat Ianis Hagi la câteva ore după ce a fost decisiv în România – Austria 1-0! Întâlnire surpriză chiar în avion. Exclusiv
Elena Hagi, elegantă în tribune. Ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la...
Fanatik
Elena Hagi, elegantă în tribune. Ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la meciul România – Austria, ce preț are geanta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Atac necruțător la adresa lui Mircea Lucescu: 'Stai acasă, plimbă-ți nepoții, du-te în...
iamsport.ro
Atac necruțător la adresa lui Mircea Lucescu: 'Stai acasă, plimbă-ți nepoții, du-te în parc, joacă șah! Și-a păstrat comportamentul securistic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!