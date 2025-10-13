Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționat după meciul România – Austria. Cum au marcat 2 ani de relație

Jucătorul minune de la echipa națională, Kevin Ciubotaru, a fost surprins într-un moment emoționant. Acesta are legătură cu iubita sa, Andreea, imaginile fiind realizate după meciul România – Austria. Cum au marcat tinerii 2 ani de relație.
A fost convocat la echipa națională, Kevin Ciubotaru fiind un nume important în fotbal, în prezent. Jucătorul în vârstă de 21 de ani și partenera sa, Andreea Popovici, au avut parte de o clipă de tandrețe chiar pe stadion.
Totul a avut loc după partida România – Austria, scor 1-0, care s-a desfășurat pe Arena Națională. Iubita fotbalistului a fost prezentă pe stadion, semn că îi este alături tânărului care are un potențial foarte mare în sport.
Frumoasa șatenă, care este studentă la medicină l-a susținut pe tot parcursul meciului, având și o altă motivație în interior. Tinerii au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu, fiind surprinși în timp ce se îmbrățișează strâns.
„La mulți ani pentru a doua aniversare, pentru dragostea vieții mele”, este mesajul distribuit de Kevin Ciubotaru, pe contul personal de Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul pozei în care sunt strâns îmbrățișați.
În altă imagine, fotbalistul este văzut în altă ipostază. Jucătorul convocat la națională de Mircea Lucescu a fost fotografiat în timp ce o sărută pe iubita sa pe obraz. Andreea Popovici a reacționat imediat la această poză prin intermediul unor emoticoane.
Kevin Ciubotaru joacă la Hermannstadt, iar în urmă cu câteva zile a fost chemat la echipa națională. Mircea Lucescu a fost cel care i-a oferit această oportunitate prin care a bifat mai multe minute sub „tricolor”.
A jucat în meciul cu Moldova și a fost inclus în lotul pentru meciul cu Austria, scor 1-0. În urmă cu puțin timp, Costin Curelea l-a chemat pentru duelul cu Cipru U21 din preliminariile Campionatului European de tineret din 2027.
„U21 | După ce a bifat primele minute pentru naționala de seniori a României, Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret pentru meciul cu Cipru!
Astfel, lotul este alcătuit din 23 de jucători convocați”, au scris reprezentanții Federației Române de Fotbal, pe contul de Facebook. Kevin Ciubotaru are până acum un singur meci pentru România U21.