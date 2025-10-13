Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționat după meciul România – Austria. Cum au marcat 2 ani de relație

Jucătorul minune de la echipa națională, Kevin Ciubotaru, a fost surprins într-un moment emoționant. Acesta are legătură cu , Andreea, imaginile fiind realizate după meciul România – Austria. Cum au marcat tinerii 2 ani de relație.

Kevin Ciubotaru și iubita sa, Andreea, moment emoționant după meciul România – Austria

A fost convocat la echipa națională, fiind un nume important în fotbal, în prezent. Jucătorul în vârstă de 21 de ani și partenera sa, Andreea Popovici, au avut parte de o clipă de tandrețe chiar pe stadion.

Totul a avut loc după partida România – Austria, scor 1-0, care s-a desfășurat pe Arena Națională. Iubita fotbalistului a fost prezentă pe stadion, semn că îi este alături tânărului care are un potențial foarte mare în sport.

Frumoasa șatenă, care este studentă la medicină l-a susținut pe tot parcursul meciului, având și o altă motivație în interior. Tinerii au sărbătorit 2 ani de când sunt un cuplu, fiind surprinși în timp ce se îmbrățișează strâns.

„La mulți ani pentru a doua aniversare, pentru dragostea vieții mele”, este mesajul distribuit de Kevin Ciubotaru, pe contul personal de Instagram. Descrierea a fost lăsată în dreptul pozei în care sunt strâns îmbrățișați.

În altă imagine, fotbalistul este văzut în altă ipostază. Jucătorul convocat la națională de Mircea Lucescu a fost fotografiat în timp ce o sărută pe iubita sa pe obraz. Andreea Popovici a reacționat imediat la această poză prin intermediul unor emoticoane.

Kevin Ciubotaru s-a alăturat lotului de tineret

Kevin Ciubotaru joacă la Hermannstadt, iar în urmă cu câteva zile a fost chemat la echipa națională. Mircea Lucescu a fost cel care i-a oferit această oportunitate prin care a bifat mai multe minute sub „tricolor”.

A jucat în meciul cu Moldova și a fost inclus în lotul pentru meciul cu Austria, scor 1-0. În urmă cu puțin timp, Costin Curelea l-a chemat pentru duelul cu Cipru U21 din preliminariile Campionatului European de tineret din 2027.

„U21 | După ce a bifat primele minute pentru naționala de seniori a României, Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret pentru meciul cu Cipru!

Astfel, lotul este alcătuit din 23 de jucători convocați”, au scris reprezentanții Federației Române de Fotbal, pe contul de . Kevin Ciubotaru are până acum un singur meci pentru România U21.