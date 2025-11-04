Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Tânărul fundaș stânga de la Hermannstadt a ajuns recent în atenția opiniei publice,

Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt

Iar acum, în acest context, fotbalistul în vârstă de doar 21 de ani ar putea face un pas imens în cariera lui, către campioana en-titre a României, echipă care evoluează în grupa de Europa league, după cum se știe deja foarte bine.

„Una dintre variantele de ultimă oră apărute pentru postul de fundaș stânga, despre care Gigi Becali vorbea ieri aici, la Fanatik SuperLiga, este Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru a devenit interesant pentru Gigi Becali și sunt informații că lucrurile vor avansa în ceea ce privește un eventual transfer în iarnă”,

Cum l-a caracterizat Mircea Lucescu pe Kevin Ciubotaru

La scurt timp după ce tânărul fundaș stâng și-a făcut debutul la echipa națională, de asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA,

„Are niște calități extraordinare: viteză foarte bună, personalitate, putere. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate rezolva cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să îl pună la punct.

Va putea fi un jucător de mare perspectivă la echipa națională. E mai puțin util pe faza defensivă, deocamdată, dar eu am nevoie de jucători utili pe ofensivă. Faza defensivă o mai pot învăța, dar faza de atac nu. Ori ai personalitate, ori nu. Și eu cred că el are. E foarte bun fizic”.

Ce a spus Mihai Stoica despre Kevin Ciubotaru

La emisiunea „MM LA FANATIK”, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut o analiză amplă și a spus unde îl vede în acest moment pe Ciubotaru din perspectiva așezării în teren:

„Dacă joci în 4-2-3-1 îl văd mai mult sus, bandă sus. Este jucător ofensiv foarte bun, nu pare foarte interesat de faza defensivă.

Iar pentru mine, când joci în patru, cel mai important este ca un fundaş lateral să poată să se apere. Nu îl văd la noi în patru. Sare în ochi. La fel ca şi Thiago anul trecut la Sibiu, pentru că ei joacă în cinci”.