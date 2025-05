Kevin De Bruyne, despărțire emoționantă de fanii lui Manchester City. Starul belgian va avea statuie pe Etihad

Kevin De Bruyne a jucat titular în partida Manchester City – Bournemouth 3-1, a fost omagiat de fanii ”cetățenilor” la ultima sa apariție pe Etihad și la final a aflat că va avea o statuie în fața stadionului.

Manchester City îi ridică statuie lui Kevin De Bruyne pe Etihad

După ce a anunțat că cu Manchester City, starul belgian a avut parte de o atmosferă de zile mari la ultimul său meci în fața suporterilor care l-au adulat timp de 10 ani.

Conform , în ciuda faptului că a ratat o ocazie bună de a marca în prima repriză a duelului cu Bournemouth și a fost sacrificat în partea secundă după eliminarea lui Mateo Kovacic, De Bruyne a fost aclamat de spectatorii prezenți spre Etihad.

Imediat după încheierea jocului, Manchester City a anunțat că a comandat o statuie specială pentru a celebra cei 10 ani fantastici pe care fotbalistul i-a avut la club. Belgianul a jucat peste 400 de meciuri în tricoul ”cetățenilor” și a apus umărul la câștigarea a 19 trofee.

De Bruyne, reverență la ieșirea de pe Etihad

Pe lângă vestea privind statuia, în cadrul unei ceremonii speciale pe teren după fluierul final, Kevin De Bruyne a primit și un tricou special înrămat, semnat de toți colegii și membrii staff-ului, împreună cu un abonament pe viață la City, în timp ce pe ecranul stadionului Etihad a fost difuzat un videoclip omagial.

”Înseamnă că voi face mereu parte din acest club. Oricând mă voi întoarce cu familia și prietenii, mă voi putea vedea, așa că voi fi mereu aici. Am vrut să joc cu creativitate, am vrut să joc cu pasiune. Am vrut să mă bucur de fotbal și sper că toată lumea s-a bucurat de el.

Toată lumea m-a împins atât de mult, atât în ​​interiorul, cât și în afara clubului, să fiu cea mai bună versiune a mea, iar acești băieți din fața mea m-au făcut mai bun decât eram înainte. Este o onoare să joc alături de acești băieți. Mi-am făcut atât de mulți prieteni pe viață”, a declarat belgianul.

Guardiola, lacrimi la ultimul meci al belgianului

Managerul Pep Guardiola a fost extrem de emoționat la finalul întâlnirii și chiar a avut ochii în lacrimi când a vorbit despre despărțirea de Kevin De Bruyne, deși are pe masă oferte mult mai bune din MLS și Arabia Saudită.

”Toată lumea a văzut cât de mult sunt conectați oamenii de la Manchester City cu el și familia sa și câtă dragoste au. Titlurile sunt frumoase și tot ce a realizat, dar când pleci după 10 ani cu atât de mult respect și recunoștință, nu există nimic mai bun de atât.

Fac parte din această familie, clubul a luat decizia, dar este o zi tristă și ne va lipsi, nu există nicio îndoială în privința asta. Când Kevin a ajuns aici, sunt destul de sigur că nu era fan Manchester City.

Nu știu pe cine susține, dar sunt destul de sigur că acum este fan Manchester City și va fi pentru totdeauna. Asta se datorează legăturii sale cu toți oamenii de aici”, a spus Guardiola.