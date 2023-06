Kevin de Bruyne, elogii pentru Inter Milano înainte de finala Ligii Campionilor: „Au o identitate clară și un sistem foarte bine definit”. Mesaj pentru Lukaku

Kevin de Bruyne e încrezător că Manchester City va scăpa de blestem și va reuși în cele din urmă să câștige trofeul mult visat: Liga Campionilor. Starul belgian a prefațat .

Kevin de Bruyne știe de ce are nevoie Manchester City pentru a câștiga finala cu Inter: „Trebuie să jucăm exact așa cum știm”

că City nu va încerca să îi surprindă pe cei de la Inter: „Nu cred că vom schimba ceva. Voi încerca să mă relaxez și să mă pregătesc așa cum fac înainte de fiecare meci. O să încerc să fiu pregătit”.

Dacă după câștigarea titlului s-a declanșat fiesta pe Etihad, după finala câștigată cu Manchester United lucrurile au stat diferit: „Am sărbătorit câștigarea Premier League după victoria cu Chelsea, dar după finala Cupei Angliei am mers direct acasă. Soția mea era ocupată, așa că am avut grijă de copii și m-am bucurat de câteva zile libere cu familia”.

De Bruyne e convins că parcursul „nerrazurilor” nu este o întâmplare: „Nu ajungi în finala Champions League dacă nu ești o echipă bună. Inter a câștigat Cupa Italiei și aproape toate meciurile în finalul sezonului. Au o identitate clară și un sistem foarte bine definit.

Nimeni nu crede că va fi ușor împotriva lui Inter, este o finală și avem șanse egale. Trebuie să mai înscriem un singur gol și să ne apărăm mai bine ca ei. E mereu aceeași poveste ca să fiu sincer, cred că trebuie să jucăm exact așa cum știm”.

Kevin de Bruyne nu a vorbit înainte de finală cu prietenul lui Romelu Lukaku: „Este unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am în fotbal”

Kevin de Bruyne a mărturisit că a evitat să discute cu atacantul lui Inter: „Ca să fiu corect, nu am mai vorbit cu el de ceva timp, de ultima oară când am jucat pentru naționala Belgiei. Am fost amândoi foarte ocupați. Romelu este unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am în fotbal, ne cunoaștem de când aveam 13-14 ani. E doar un joc, dar după vom fi prieteni din nou și ne vom întâlni după o săptămână la echipa națională”.

Și în cazul în care City nu va reuși să câștige mult râvnitul trofeu, de Bruyne nu se va lăsa doborât: „Nu știu dacă suntem cea mai bună echipă din lume, dar câștigarea Ligii Campionilor ar ajuta.

Știu că dacă vom face tripla va ajuta echipa, dar rezultatul finalei nu îmi va afecta traiectoria sau ce am realizat noi în acești ani. Încercăm să câștigăm meciul indiferent de adversar, știm că e un moment important, dar cu cât suntem mai relaxați, cu atât lucrurile vor fi mai ușoare”.

Manchester City a pierdut finala Champions League în 2021 în fața lui Chelsea, în timp ce Inter a pierdut două finale și a câștigat de trei ori trofeul. Cel mai important meci din acest final de sezon se va disputa la Istanbul, sâmbătă, 10 iunie, de la ora 22:00.