Kevin de Bruyne, încă 5 ani la Manchester City? Ce salariu fabulos ar urma să primească belgianul

Manchester City a dat lovitura! Kevin de Bruyne, una dintre vedetele formației engleze, a anunțat că își dorește să continue la echipa din Premier League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta belgiană a lui Manchester City, Kevin de Bruyne, a spus că vrea să continue la echipa din campionatul Angliei, după ce a dat detalii noi legate de negocierile contractului său.

Viitorul jucătorului a fost pus sub semnul întrebării, dar Manchester City vrea ca belgianul să-și pună semnătura pe un contract care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De Bruyne vrea să continue la Manchester City

Kevin de Bruyne (29 de ani) a ajuns în campionatul Angliei în urmă cu cinci ani, de la formația germană Wolfsburg. Chestionat cu privire la viitorul său, după succesul Belgiei cu Anglia, scor 2-0, belgianul le-a declarat celor de la VTM Nieuws: „Sunt la o echipă bună, cu conducători buni. Discutăm un pic despre asta, dar nu sunt discuții așa de avansate.

În acest moment, eu negociez pentru mine. Eu aș vrea să rămân la club, deci este ușor. Dacă nu aș fi vrut să rămân, era nevoie de cineva care să medieze. Dar atunci când vrei să rămâi, nu este așa de dificil”.

ADVERTISEMENT

Deși actuala înțelegere a lui Kevin cu Manchester City expiră în 2022, clubul vrea să îi propună o nouă înțelegere pe 5 ani, în urma căreia belgianul ar urma să câștige 17 milioane de euro pe sezon.

De la venirea la echipa engleză, belgianul a reușit să câștige două titluri în Premier League, patru Cupe ale Ligii, Cupa Angliei și Community Shield.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

120 de milioane de euro valorează starul belgian

În 161 de partide jucate în campionatul Angliei, de Bruyne s-a impus cu City în 110 meciuri, a fost învins de 23 de ori și a dat 37 de goluri și 69 de pase decisive pentru coechipierii lui. Belgianul a jucat în șase meciuri în acest sezon al campionatului Angliei pentru Manchester City și a reușit un gol.

El are și două partide în Liga Campionilor, dar nu a înscris niciun gol. Belgianul este cotat la 120 de milioane de euro pe site-urile de specialitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru echipa națională are 77 de meciuri și 19 goluri. De-a lungul carierei a mai evoluat la Genk, Chelsea, Werder Bremen și Wolfsburg. De Bruyne a fost ales fotbalistul anului în campionatul Angliei. El este primul fotbalist de la Manchester City care ia titlul de ”Jucătorul Anului”. Belgianul s-a revoltat în legătură cu programul încărcat pe care îl are: „De doi ani joc non-stop. Am nevoie de o pauză!”.