Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au transmis suporterii „cetățenilor”: „Regele”. Foto

Kevin De Bruyne (34 de ani) s-a întors pe Etihad în meciul . Belgianul a revenit „acasă” la numai trei luni după ce

ADVERTISEMENT

Kevin De Bruyne, primire regală la revenirea la Manchester City

Kevin De Bruyne a evoluat 10 ani în tricoul lui Manchester City în perioada 2015-2025. În calitate de „cetățean”, playmakerul belgian a câștigat 6 titluri, 2 FA Cup, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe, 1 trofeu Champions League, 1 Supercupă a Europei și 1 Campionat Mondial al Cluburilor.

Vara aceasta a ajuns în Italia, la Napoli, iar sorții au vrut ca actuala sa echipe să debuteze pe Etihad în noua ediție de Champions League. Kevin De Bruyne a fost titular, dar a fost schimbat după doar 26 de minute petrecute pe stadionul pe care a scris istorie în ultimul deceniu.

ADVERTISEMENT

Belgianul a fost „sacrificat” pentru că Di Lorenzo a primit cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător, . Din acest motiv, Antonio Conte a fost nevoit să facă schimbare, iar cel înlocuit a fost De Bruyne. În locul său a intrat Mathias Olivera.

Cu toate acestea, fanii lui Manchester City au avut pregătit un banner special pentru superstarul belgian. Englezii l-au făcut „rege” pe De Bruyne și au afișat mesajul „King Kev (n.r. – Regele Kev)”. În momentul în care s-a produs De Bruyne a fost înlocuit, toți spectatorii s-au ridicat de pe scaune și l-au aplaudat pe, poate, cel mai bun jucător din istoria lui Manchester City.

ADVERTISEMENT

👑 Un tifo pour un joueur adverse, ce n'est pas tous les soirs — RMC Sport (@RMCsport)

422 de meciuri, 108 goluri și 177 de pase decisive sunt cifrele lui Kevin De Bruyne în calitate de fotbalist al lui Manchester City. Playmakerul în vârstă de 34 de ani a ajuns pe Etihad în august 2015, când englezii au plătit 76 de milioane de euro pentru transferul său din Germania, de la VfL Wolfsburg.