Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au transmis suporterii „cetățenilor”: „Regele”. Foto

Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au transmis suporterii „cetățenilor": „Regele".

Kevin De Bruyne n-a fost uitat de fanii lui Manchester City. Belgianul a revenit pe Etihad cu Napoli și a avut parte de o primire colosală
Cristian Măciucă
19.09.2025 | 01:00
Kevin De Bruyne primire colosala la revenirea la Manchester City Ce mesaj iau transmis suporterii cetatenilor Regele Foto
FOTO: hepta.ro

Kevin De Bruyne (34 de ani) s-a întors pe Etihad în meciul Manchester City – Napoli 2-0, din runda inaugurală a Ligii Campionilor. Belgianul a revenit „acasă” la numai trei luni după ce a fost lăsat de „cetățeni” să plece liber. 

Kevin De Bruyne, primire regală la revenirea la Manchester City

Kevin De Bruyne a evoluat 10 ani în tricoul lui Manchester City în perioada 2015-2025. În calitate de „cetățean”, playmakerul belgian a câștigat 6 titluri, 2 FA Cup, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe, 1 trofeu Champions League, 1 Supercupă a Europei și 1 Campionat Mondial al Cluburilor.

Vara aceasta a ajuns în Italia, la Napoli, iar sorții au vrut ca actuala sa echipe să debuteze pe Etihad în noua ediție de Champions League. Kevin De Bruyne a fost titular, dar a fost schimbat după doar 26 de minute petrecute pe stadionul pe care a scris istorie în ultimul deceniu.

Belgianul a fost „sacrificat” pentru că Di Lorenzo a primit cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător, comis în minutul 21 asupra lui Haaland. Din acest motiv, Antonio Conte a fost nevoit să facă schimbare, iar cel înlocuit a fost De Bruyne. În locul său a intrat Mathias Olivera.

Cu toate acestea, fanii lui Manchester City au avut pregătit un banner special pentru superstarul belgian. Englezii l-au făcut „rege” pe De Bruyne și au afișat mesajul „King Kev (n.r. – Regele Kev)”. În momentul în care s-a produs De Bruyne a fost înlocuit, toți spectatorii s-au ridicat de pe scaune și l-au aplaudat pe, poate, cel mai bun jucător din istoria lui Manchester City.

422 de meciuri, 108 goluri și 177 de pase decisive sunt cifrele lui Kevin De Bruyne în calitate de fotbalist al lui Manchester City. Playmakerul în vârstă de 34 de ani a ajuns pe Etihad în august 2015, când englezii au plătit 76 de milioane de euro pentru transferul său din Germania, de la VfL Wolfsburg.

kevin de bruyne manchester city
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
