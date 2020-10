Kevin De Bruyne se revoltă: „De doi ani joc non-stop. Am nevoie de o pauză!”

Kevin De Bruyne, mijlocașul lui Manchester City, a răbufnit în timpul unei declarații de presă. Belgianul spune că simte că ar avea nevoie de o pauză.

De Bruyne este unul dintre jucătorii de bază în nucleul lui Pep Guardiola, sezonul trecut evoluând în 35 de partide doar în Premier League.

Belgianul a declarat că este uneori îngrijorat de situația în care se află și că ar dori ca aceste situații să fie analizate mai atent.

Kevin De Bruyne se revoltă: „Am nevoie de o pauză”

Belgianul a subliniat faptul că în anumite momente corpul său ar avea nevoie de un moment de odihnă, pentru a se reface.

„Joc non-stop de doi ani, dar nimeni nu îi ascultă pe jucători. Uneori mă îngrijorez, în special când mă uit la situația mea. Am avut doar opt-nouă zile libere. Nu am putut să merg în vacanță, deoarece soția mea era gravidă, nu am mai avut vacanțe. Dacă voi continua în acest ritm, înseamnă că am jucat continuu timp de doi ani, fără a avea o pauză”, a declarat Kevin De Bruyne, conform AS.

Jucătorul a susținut că are nevoie de odihnă atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

„Din punct de vedere mental, tot ceea ce ai nevoie este un moment de odihnă. Corpul îți cere să te odihnești, dar nimeni nu ascultă jucătorii. Cu toții spun că ‘faci bani mulți, trebuie să fii capabil să gestionezi situația’. Nu mai suport aceste comentarii și văd un val de injurii venind la adresa multor jucători”, a adăugat belgianul.

Kevin de Bruyne a mai spus că nu este genul de jucător care să nu dea tot timpul maximum pe teren.

„Mă cunosc foarte bine, mereu dau 100%, nu pot să joc și să dau 80% pe teren”, a susținut jucătorul lui Manchester City.

Belgianul a jucat 54 de partide sezonul trecut

Kevin de Bruyne a jucat 35 de partide în sezonul 2019/2020 din Premier League, cinci partide în cele două cupe interne, FA Cup și EFL Cup, șapte meciuri în Liga Campionilor și șase meciuri la echipa națională a Belgiei în calificările pentru EURO.

Belgianul a câștigat titlul de cel mai bun jucător al sezonului în Premier League și a fost selectat pe lista scurtă pentru cel mai bun jucător din UEFA Champions League, alături de Manuel Neuer și Robert Lewandowski. Marcatorul polonez a fost cel care a câștigat trofeul acordat de UEFA.

