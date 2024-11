Kevin din filmul ”Singur acasă”, pregătit să apară într-un serial celebru. Ce rol a primit Macaulay Culkin

Filmul ”Singur acasă” este de departe unul care nu va fi uitat prea curând. Deși au trecut ani buni de la lansare, producția continuă să fie urmărită, atât în România, cât și peste hotare. Iar asta se întâmplă în special odată cu venirea sărbătorilor de iarnă.

În ce serial va juca Kevin din filmul ”Singur acasă”

Timpul a trecut, iar . Chiar și așa, Macaulay Culkin, cel care a jucat rolul lui Kevin continuă să fie extrem de apreciat, iar mai nou, va putea fi văzut din nou pe micile ecrane.

Macaulay Culkin s-a alăturat distribuției sezonului 2 din Fallout, serialul de lansare Prime Video de la Kilter Films. Surse au dezvăluit pentru că faimosul actor din filmul ”Singur acasă”, a obținut un rol destul de interesant.

Menționăm că serialul Fallout se bazează pe seria de jocuri video de la Bethesda Game Studios. La două sute de ani după apocalipsă, locuitorii blânzi ai adăposturilor antiatomice de lux sunt forțați să se întoarcă în peisajul iradiat pe care strămoșii lor l-au lăsat în urmă.

Ulterior, aceștia sunt șocați să descopere un univers incredibil de complex. Totul este ciudat, iar ulterior mediul se dovedește a fi unul destul de violent. În serial joacă Ella Purnell în rolul lui Lucy.

Ce actori joacă în serialul Fallout

La rândul său, Aaron Moten este Maximus, iar Walton Goggins este Ghoul. Alți actori care joacă în producție sunt Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, dar și Dave Register și Zach Cherry.

Fallout a debutat ca unul dintre primele 3 cele mai vizionate producții Prime Video. De altfel serialul a obținut 16 nominalizări la premiile Emmy pentru primul său sezon, inclusiv la categoria Outstanding Drama Series.

Cât despre , acesta ar avea deja un contract cu Amazon. De altfel a mai avut rolul unui personal în seria animată Prime Video The Second Best Hospital in the Galaxy.

În același timp, acesta a mai jucat și în serialul American Horror Story de pe FX: Double Feature și a avut un rol în serialul HBO The Righteous Gemstones. Astfel, fanii îl vor revedea curând pe faimosul actor.