Sport

Kevin Keegan a murit! Fostul Balon de Aur avea 75 de ani

Kevin Keegan, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Angliei și dublu câștigător al Balonului de Aur, a murit la vârsta de 75 de ani, după o luptă cu cancerul. Familia a făcut anunțul oficial.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 17:47
Kevin Keegan a murit Fostul Balon de Aur avea 75 de ani
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Fotbalul mondial, în doliu! Kevin Keegan a murit la 75 de ani
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Kevin Keegan a murit la vârsta de 75 de ani. Fotbalul englez este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai mari jucători din istoria sa. Fostul atacant și selecționer s-a stins din viață după o luptă cu cancerul, boală descoperită la începutul acestui an.

Fotbalul mondial, în doliu! Kevin Keegan a murit la 75 de ani

Keegan a fost un nume uriaș pentru fotbalul britanic. În cariera sa a evoluat pentru echipe precum Liverpool, Hamburg, Southampton și Newcastle United, iar pentru naționala Angliei a adunat 63 de selecții și 21 de goluri. De asemenea, a purtat banderola de căpitan a reprezentativei în 31 de partide.

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Fostul mare fotbalist britanic a câștigat Balonul de Aur în doi ani consecutivi, 1978 și 1979. După retragere, Kevin Keegan și-a început cariera de antrenor. Le-a pregătit pe Newcastle United, Fulham și Manchester City, iar în anul 2000 a fost selecționerul Angliei la Campionatul European. Atunci, România a învins Anglia cu 3-2, aceasta fiind ultima victorie a „tricolorilor” în fața englezilor.

Kevin Keegan, răpus de cancer. Mesajul familiei

La începutul acestui an, Kevin Keegan a fost diagnosticat cu un cancer în stadiul al patrulea. După o luptă grea cu boala, organismul său a cedat. Luni, 20 iulie, familia a anunțat printr-un comunicat oficial că fostul mare fotbalist s-a stins din viață.

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„Cu o imensă tristețe anunțăm că Kevin Keegan a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Fostul jucător și selecționer al Angliei se lupta cu cancerul și a fost înconjurat de soția și fiicele sale în ultimele clipe de viață.

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Kevin, dublu câștigător al Balonului de Aur, a fost un soț, tată și bunic extrem de iubit. Familia dorește să le mulțumească echipei medicale extraordinare care l-a îngrijit pentru tot sprijinul oferit. Este o perioadă extrem de dificilă pentru noi și vă rugăm să ne respectați intimitatea și să ne oferiți spațiul de care avem nevoie”, a transmis familia fostului mare fotbalist într-un comunicat oficial.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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