Kevin Luckassen, marea lovitură pe care o dă Sepsi cu câteva ore înainte de închiderea transferurilor. Exclusiv

În ultima perioadă, Kevin Luckassen (28 de ani) a evoluat pentru Kayserispor, formație care l-a transferat, în luna ianuarie a acestui an, de la Farul Constanța, pentru 400.000 de euro.

În România, atacantul olandez a evoluat pentru Poli Iași și Farul Constanța.

Kevin Luckassen, marea lovitură pe care o dă Sepsi cu câteva ore înainte de închiderea transferurilor

FANATIK a aflat că Sepsi Sfântu Gheorghe a bătut palma cu Kevin Luckassen.

a declarat faptul că se află în negocieri cu un atacant, însă nu a dorit să dezvăluie numele acestuia.

„Suntem cu un atacant în discuții. De fiecare dată când am dezvăluit numele unui jucător, nu s-a realizat concret. La noi, s-au întâmplat foarte multe”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Kevin Luckassen a fost adus, în România, la începutul lui 2020, de Mircea Rednic, la Poli Iași. Evoluțiile sale au fost foarte bune, astfel că, în vara anului trecut, a bifat transferul la Farul Constanța.

Evoluțiile atacantului olandez au fost pe măsură și la formația constănțeană, motiv pentru care, în ianuarie 2021, a fost achiziționat de Kayserispor, pentru 400.000 de euro. În cele nouă luni petrecute la formația din Turcia, Luckassen a bifat 14 meciuri, nereușind să marcheze niciun gol.

Sepsi a încercat să-l transfere și pe Alex Crețu

După despărțirea de FCSB, , însă transferul nu s-a mai realizat. Într-un final, fotbalistul de 29 de ani, a semnat cu Universitatea Craiova.

„Din păcate, nu am putut să-i dăm salariul pe care l-a cerut (n.r. Alex Crețu).

Nu am putut să ne ridicăm la pretențiile lui, așa că am decis să renunțăm la Crețu. El a vrut să vină la noi, dar, din păcate, nu am putut să-i dăm ceea ce ne-a cerut.

Sepsi nu poate să ofere salarii mai mari de opt mii de euro. Craiova are buget mai mare decât Sepsi, nu putem să ne luptăm cu Craiova”, declara Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, recent, pentru FANATIK.