Khloe Kardashian și-a îndeplinit un vis. Ea și fostul iubit au devenit părinți pentru a doua oară

Chiar dacă s-au despărțit în urmă cu câteva luni, Khloe Kardashian și Tristan Thompson au devenit pentru a doua oară părinți. Din dorința de a-i oferi un frate micuței True, cei doi au apelat la serviciile unei mame surogat, însă la scurt timp după aceea a ieșit la iveală faptul că bărbatul i-a fost infidel.

True a venit pe lumea în anul 2018, iar frumoasa blondină și-a dorit ca aceasta să mai aibă un frate, motiv pentru care, anul trecut, cei doi au apelat la serviciile unei mame surogat.

Totul s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca escapada lui Thompson cu antrenoarea de fitness Maralee Nichols, care a și născut în urmă cu opt luni un băiețel, să devină publică.

Vestea că Tristan și Khloe vor mai avea un copil a fost dezvăluită recent, când reprezentanții vedetei de peste Ocean au confirmat zvonurile apărute în presa internațională.

„Putem confirma că True va avea un frate care a fost conceput în noiembrie. Khloe este incredibil de recunoscătoare mamei surogat pentru o asemenea binecuvântare.

Vă cerem înțelegere și discreție, pentru ca Khloe să se poată concentra asupra familiei sale”, au transmis reprezentanții acesteia,

Medicii i-au spus lui Khloe Kardashian că nu ar putea duce la bun sfârșit o a doua sarcină

Într-unul din episoadele show-ului Keeping Up with the Kardashians, din 2021, Khloe a dezvăluit faptul că medicii au informat-o că ar fi prea riscant să încerce să rămână însărcinată pentru a doua oară.

„Ei au spus că este ca o șansă de 80% să avortez. Aproape că s-a întâmplat și cu True, la început. Dar nu am făcut-o. Nu am știut că problema va persista”, a spus vedeta la momentul respectiv, conform sursei citate anterior.