Kickboxerul fotbalist! Bogdan Stoica e atacant cu acte în regulă la Dunărea Giurgiu!

Bogdan Stoica (31 de ani) joacă fotbal în Liga 4! Celebrul kickboxer român evoluează pe postul de atacant la Dunărea Giurgiu. Nu este pentru prima dată când sportivul bucureștean demonstrează că e multitalentat.

Bogdan Stoica dă cu piciorul și în minge, la Dunărea Giurgiu

“Bogdane, tu ești?! Ce Dumnezeu cauți aici? Te-ai lăsat de kickboxing?!” Cam astea sunt reacțiile cu care se confruntă Bogdan Stoica de când e fotbalist cu acte în regulă. “De multe ori adversarilor nu le vine să creadă că în fața lor e Stoica. La fiecare meci trebuie să le explic că nu m-am lăsat de kickboxing și că fotbalul e o veche pasiune pe care am regăsit-o acum”, spune amuzat Bogdan.

În 2020, kickboxerul Bogdan Stoica a revenit la prima sa dragoste, fotbalul. S-a legitimat mai întâi la Argeșul Mihăilești, după care s-a transferat la Dunărea Giurgiu. Ambele echipe sunt în Liga 4. Bogdan e fotbalist legitimat și joacă atacant. Acum așteaptă cu nerăbdare reluarea sezonului. “În mod normal trebuia să începem campionatul în martie, dar din cauza pandemiei lucrurile sunt încurcate. Oricum pe mine mă mănâncă tălpile, de abia aștept să intru pe teren, mai ales că am revenit și în ring după o pauză mare”.

Stoica a luptat din nou după o absență de 2 ani, pe 10 martie în gala Dynamite Fighting Show, unde l-a învins la puncte pe albanezul Rinor Latifaj. Bogdan a lipsit atât de mult din ring din cauza unei operații pe care a suportat-o la braț.

”L-am avut antrenor la Steaua pe Lajos Sătmăreanu”

Argeșul Mihăilești și Dunărea Giurgiu nu sunt primele experiențe fotbalistice ale lui Bogdan Stoica: ”Am mai jucat în copilărie la Sportul Studențesc și la Steaua, unde l-am avut antrenor pe Lajos Sătmăreanu. Și la Sportul și la Steaua eram mijlocaș dreapta, acum sunt atacant. Vezi, vechile pasiuni nu se uită niciodată. La 14 ani m-am lăsat de fotbal, la 16 m-am apucat de kickboxing iar acum, la 31 de ani, m-am reapucat de fotbal”.

“Acum că am revenit la fotbal, nu mă mai las prea curând. Merg în paralel și cu fotbalul și cu kickboxul, rău n-are cum să fie”.

În octombrie 2018, Bogdan Stoica devenea campion la semigrea în promoția Enfusion, după o victorie prin TKO în fața belgianului Levi Kuyken. A fost ultimul său meci într-o promoție străină de anvergură. La scurtă vreme avea să se opereze. Anul trecut a semnat cu promoția asiatică One Championship, în care va debuta anul acesta.

“După meciul din 10 martie de la DFS, oamenii de la One m-au sunat și m-au felicitat, ceea ce înseamnă că sunt cu ochii pe mine. E limpede că anul acesta voi avea cel puțin un meci în One, unde aș fi debutat deja dacă brațul ar fi fost complet refăcut”.

Bogdan Stoica, coleg cu fratele Andrei în One Championship

În One Championship, Bogdan va fi coleg de categorie cu fratele său Andrei, 33 de ani, care a participat la Exatlon în 2018 și care luptă aici din martie 2019. Campion la semigrea în One este ucraineanul Roman Kryklia, un luptător de 2 m și 102 kg. Kryklia și-a apărat centura în decembrie 2020 în fața lui Andrei Stoica pe care l-a învins la puncte, însă meciul a avut loc în condiții speciale.

Andrei a fost nevoit să accepte lupta cu nici 2 săptămâni înainte de disputare, în condițiile în care nu era pregătit 100% pentru un meci de asemenea anvergură. “Am observat că în One sunt mulți sportivi de calitate, în special la categoriile mici. Aș zice că în momentul de față, One e la egalitate cu Glory sau chiar peste. Glory are mai mulți grei dar One are mai multe categorii mici de unde ies meciuri spectaculoase”.

În momentul de față, România are puțini sportivi care luptă la un nivel înalt. Frații Stoica, Andrei și Bogdan, sunt înregimentați în One, Benny Adegbuyi luptă în Glory, unde în decembrie l-a învins pe Badr Hari, Ion Pascu, 38 de ani, e în Bellator MMA și cam aici se încheie lista. Ar mai fi Diana Belbiță, care a pierdut primelei ei două meciuri în în UFC iar acum așteaptă o nouă invitație.

