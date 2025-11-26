Sport

Kielce – Dinamo, live video în etapa a 9-a de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” vor să repete succesul cu Nantes

După succesul de acasă cu Nantes în etapa a 8-a, Dinamo își continuă parcursul din Liga Campionilor la handbal cu deplasarea din etapa a 9-a. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul cu Kielce.
26.11.2025 | 18:06
Kielce Dinamo live video in etapa a 9a de Liga Campionilor la handbal Dulaii vor sa repete succesul cu Nantes
Liga Campionilor handbal masculin: Kielce - Dinamo, live video. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Dinamo își continuă aventura din Liga Campionilor la handbal masculin. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre meciul retur cu Kielce, clasamentul și programul complet al „dulăilor”.

Dinamo, meci tare contra lui Kielce în etapa 9 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri tari. Dinamo va juca în runda cu numărul 9 în deplasare contra polonezilor de la Kielce.

După dezastrul din Franța la meciul tur, Dinamo și-a luat revanșa în etapa trecută cu Nantes. „Dulăii” speră să repete isprava și să se răzbune și pe Kielce și să obțină alte puncte, după ce polonezii s-au impus la București.

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi. Iată ierarhia completă:

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

  1. Fuchse Berlin – 16 puncte (281:249)
  2. Aalborg – 13 p (258:229)
  3. Veszprem – 10 p (271:245)
  4. Nantes – 8 p (262:234)
  5. Sporting – 8 p (265:274)
  6. Kielce – 5 p (254:265)
  7. Dinamo – 2 p (225:251)
  8. Kolstad – 2 p (228:297)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

  1. Magdeburg – 16 puncte (265:221)
  2. Barcelona – 14 p (249:212)
  3. Wisla Plock – 10 p (239:236)
  4. Szeged – 8 p (245:227)
  5. PSG – 6 p (252:256)
  6. GOG – 6 p (252:266)
  7. Eurofarm Pelister – 4 p (206:252)
  8. RK Zagreb – 0 p (218:256)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție șase meciuri pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii de coșmar. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt foarte mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

  • Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33
  • Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28
  • Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30
  • Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31
  • Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28
  • Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28
  • Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28
  • Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28
  • Etapa 9: Kielce – Dinamo (26 noimbrie 2025)
  • Etapa 10: Dinamo – Aalborg (12 decembrie 2025)
  • Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)
  • Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)
  • Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)
  • Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 8 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Kielce – Dinamo din etapa 9 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 4. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Kielce – Dinamo se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 9 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.

Grupa A

  • 26 noiembrie, ora 19:45: Aalborg – Nantes 
  • 26 noiembrie, ora 19:45: Kielce – Dinamo
  • 27 noiembrie, ora 21:45: Fuchse Berlin – Veszprem
  • 27 noiembrie, ora 21:45: Sporting – Kolstad

Grupa B

  • 26 noiembrie, ora 21:45: Eurofarm Pelister – Magdeburg
  • 27 noiembrie, ora 19:45: GOG – Barcelona
  • 27 noiembrie, ora 19:45: Szeged – RK Zagreb
  • 27 noiembrie, ora 21:45: PSG – Wisla Plock

Cote și ponturi la pariuri pentru Kielce – Dinamo în etapa 9 din Champions League

Chiar dacă Dinamo vine după o victorie, iar Kielce după un eșec, polonezii sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.23 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 5.40.

O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 11.00. O victorie, fără egal, a celor de la Kielce are o cotă de 1.14, în timp ce, același pronostic, dar în favoarea bucureștenilor, are cota de 4.70.

Vezi live video Dinamo în etapa 9 din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Meciul Kielce – Dinamo este programat miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 9.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă acasă

Etapa următoare, cea cu numărul 9, este programată săptămâna viitoare, pe 26 și 27 noiembrie. Dinamo are meci în Polonia, pe terenul lui Kielce, echipa clasată imediat deasupra românilor.

Grupa A – Champions League handbal masculin

  • 3 decembrie, ora 19:45: Dinamo – Aalborg  
  • 4 decembrie, ora 19:45: Kolstad – Fuchse Berlin 
  • 4 decembrie, ora 19:45:Veszprem – Sporting CP 
  • 4 decembrie, ora 21:45: Nantes – Kielce

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin

  • 3 decembrie, ora 19:45: Zagreb – Pelister
  • 3 decembrie, ora 21:45: FC Barcelona – PSG
  • 4 decembrie, ora 19:45: Wisła Płock – GOG
  • 4 decembrie, ora 21:45: Magdeburg – Szeged
