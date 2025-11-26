Kielce – Dinamo, live video în etapa a 9-a de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” vor să repete succesul cu Nantes

Dinamo își continuă aventura din Liga Campionilor la handbal masculin. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre meciul retur cu Kielce, clasamentul și programul complet al „dulăilor”.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri tari. Dinamo va juca în runda cu numărul 9 în deplasare contra polonezilor de la Kielce.
După dezastrul din Franța la meciul tur, Dinamo și-a luat revanșa în etapa trecută cu Nantes. „Dulăii” speră să repete isprava și să se răzbune și pe Kielce și să obțină alte puncte, după ce polonezii s-au impus la București.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru sferturi. Iată ierarhia completă:
Dinamo mai are la dispoziție șase meciuri pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii de coșmar. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt foarte mici. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Kielce – Dinamo din etapa 9 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport 4 și Prima Sport 4. De altfel, cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Kielce – Dinamo se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 9 de Champions League la handbal masculin, inclusiv partidele care se văd la tv.
Chiar dacă Dinamo vine după o victorie, iar Kielce după un eșec, polonezii sunt „favoriți” în meciul direct, cu o cotă de 1.23 la victorie. Un rezultat favorabil al „dulăilor” are în schimb o cotă de 5.40.
O eventuală remiză spectaculoasă între cele două este cotată cu 11.00. O victorie, fără egal, a celor de la Kielce are o cotă de 1.14, în timp ce, același pronostic, dar în favoarea bucureștenilor, are cota de 4.70.
Meciul Kielce – Dinamo este programat miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 9.
