„Killer-ul” Universității Craiova trebuia eliminat în minutul 4! Cum arată glezna lui Al Hamlawi. Foto

ADVERTISEMENT

Domagoj Vida (36 de ani) a fost decisiv pentru AEK Atena în victoria cu Universitatea Craiova, scor 3-2. Internaționalul croat n-ar fi trebuit să prindă pe teren finalul partidei, dacă „centralul” l-ar fi eliminat pentru atacul violent la Assad Al Hamlawi (25 de ani).

Cum arată glezna lui Al Hamlawi după atacul lui Domagoj Vida

Domagoj Vida este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din 70 de milioane de euro a lui AEK Atena. Internaționalul croat a pus umărul la victoria care a eliminat-o pe U Craiova din Conference League.

ADVERTISEMENT

Stoperul în vârstă de 36 de ani a marcat golul revenirii și a obținut penalty-ul decisiv din prelungiri. Totuși, Vida nu ar mai fi trebuit să fie pe teren încă din minutul 4. Fotbalistul care are în CV echipe precum Leverkusen, Dinamo Kiev sau Beșiktaș l-a rupt pe Assad Al Hamlawi.

Arbitrul gruzin Giorgi Kruashvili a decis să-i dea însă doar cartonașul galben. Glezna atacantului palestinian arată de-a dreptul horror. Cu toate acestea, Al Hamlawi a rezistat eroic până la final și nu a intrat în malaxorul

ADVERTISEMENT

Domagoj Vida, a „ucis-o” pe Universitatea Craiova

Nimeni și nimic nu anunța revenirea lui AEK Atena în minutul 60 al meciului de pe OPAP Arena, când Universitatea Craiova conducea cu 2-0. A crezut însă Domagoj Vida, cel care a dat semnalul revenirii cu golul din minutul 65.

ADVERTISEMENT

Căpitanul grecilor a luptat pentru victoria echipei sale până în ultima secundă și a reușit să obțină o lovitură de pedeapsă în al 11-lea minut de prelungiri. Croatul a fost faultat de Lyes Houri, iar „centralul” Kruashvili nu i-a iertat pe olteni, care au fost eliminați din Conference League după penalty-ul transformat de Luka Jovic (90+15).

Cu 105 selecții și 4 goluri la prima reprezentativă, Domagoj Vida este vicecampion mondial cu naționala Croației la turneul final din 2018. Fundașul central a făcut parte și din lot și la World Cup 2022, când croații au obținut bronzul mondial.

ADVERTISEMENT