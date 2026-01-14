Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea

Jefte Betancor, cel care tocmai a marcat o dublă în duelul dintre Albacete și Real Madrid, din Cupa Spaniei, terminat cu victoria surpriză a gazdelor, 3-2, are o poveste interesantă în spate.
A ajuns în România la FC Voluntari, unde a avut evoluții apreciate și a fost transferat de Farul Constanța. A continuat trendul ascendent și a fost luat de CFR Cluj pentru 300.000 de euro, dar la formația din Gruia nu a reușit să impresioneze. După un sezon a fost împrumutat la Pafos, în Cipru, după care întors în România a mai stat 6 luni și a plecat cu scandal.
Acesta nu s-a înțeles cu antrenorul de atunci al formației ardelene, La un meci cu Farul Constanța, schimbat înainte de final, jucătorul s-a dus la vestiare, și-a luat hainele și a plecat acasă înainte ca partida să se încheie. Gestul său i-a enervat teribil pe șefii clubului și pe Andrea Mandorlini, iar tehnicianul italian nu l-a mai inclus în lot la următoarele meciuri. În cele din urmă jucătorul și-a reziliat contractul cu CFR Cluj din cauza comportamentului său și a mers în Grecia în startul anului 2024.
Fotbalist capricios, dar talentat, Jefte și-a găsit rapid echipă și a semnat în prima ligă a Greciei, la Panseraikos. Evoluțiile sale au fost la cel mai înalt nivel, iar în 49 de meciuri a marcat de 25 de ori și a atras atenția celor de la Olympiakos, cea mai bogată echipă din campionatul elen.
Trupa condusă de Marinakis l-a cumpărat în ianuarie 2025, pentru 500.000 de euro, însă nu l-a folosit deloc și l-a mai lăsat împrumut 6 luni la Panserraikos, după care l-a dat în vară, tot împrumut, la Albacete, acolo unde se află și în prezent.
La doar câteva zile după ce au pierdut finala SuperCupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona, „Galacticii” s-au făcut de râs contra lui Albacete, echipă ce este în liga secundă. Madrilenii au fost învinși cu 3-2, după un gol semnat de Jefte în prelungirile partidei, și au fost eliminați din Cupa Spaniei.
Alvaro Arbeloa, cel care l-a înlocuit pe Xabi Alonso, a avut un debut cum nu se putea mai prost și acum i se reproșează decizia de a-i lăsa în afara lotului pe mai mulți titulari, dintre care Kylian Mbappe, Rodrygo sau Jude Bellingham.