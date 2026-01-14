Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea

ADVERTISEMENT

Jefte Betancor, cel care tocmai a marcat , din Cupa Spaniei, terminat cu victoria surpriză a gazdelor, 3-2, are o poveste interesantă în spate.

Jucătorul care a bătut-o pe Real Madrid, dat afară din SuperLiga după ce a făcut un gest neașteptat. Cum s-a despărțit CFR Cluj de Jefte

A ajuns în România la FC Voluntari, unde a avut evoluții apreciate și a fost transferat de Farul Constanța. A continuat trendul ascendent și a fost luat de CFR Cluj pentru 300.000 de euro, dar la formația din Gruia nu a reușit să impresioneze. După un sezon a fost împrumutat la Pafos, în Cipru, după care întors în România a mai stat 6 luni și a plecat cu scandal.

Acesta nu s-a înțeles cu antrenorul de atunci al formației ardelene, La un meci cu Farul Constanța, schimbat înainte de final, jucătorul s-a dus la vestiare, și-a luat hainele și a plecat acasă înainte ca partida să se încheie. Gestul său i-a enervat teribil pe șefii clubului și pe Andrea Mandorlini, iar tehnicianul italian nu l-a mai inclus în lot la următoarele meciuri. În cele din urmă jucătorul și-a reziliat contractul cu CFR Cluj din cauza comportamentului său și a mers în Grecia în startul anului 2024.

Jefte a impresionat în Grecia și a fost transferat de Olympiakos

Fotbalist capricios, dar talentat, Jefte și-a găsit rapid echipă și a semnat în prima ligă a Greciei, la Panseraikos. Evoluțiile sale au fost la cel mai înalt nivel, iar în 49 de meciuri a marcat de 25 de ori și a atras atenția celor de la Olympiakos, cea mai bogată echipă din campionatul elen.

Trupa condusă de Marinakis l-a cumpărat în ianuarie 2025, pentru 500.000 de euro, însă nu l-a folosit deloc și l-a mai lăsat împrumut 6 luni la Panserraikos, după care l-a dat în vară, tot împrumut, la Albacete, acolo unde se află și în prezent.

Dezastru complet pentru Real Madrid după eșecul cu Barcelona

La doar câteva zile după ce au pierdut finala SuperCupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona, „Galacticii” s-au făcut de râs contra lui Albacete, echipă ce este în liga secundă. Madrilenii au fost învinși cu 3-2, după un gol semnat de Jefte în prelungirile partidei, și au fost eliminați din Cupa Spaniei.

Alvaro Arbeloa, cel care l-a înlocuit pe Xabi Alonso, a avut un debut cum nu se putea mai prost și acum i se reproșează decizia pe mai mulți titulari, dintre care Kylian Mbappe, Rodrygo sau Jude Bellingham.