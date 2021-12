Coreea de Nord, 10 ani sub Kim Jong Un. Populația, în foame, frig și lipsuri din cauza ambițiilor nucleare ale dictatorului

Încă de când a preluat Coreea de Nord de la tatăl său, Kim Jong Un a arătat că setea sa de putere este puternică. Acesta nu avea nici măcar 30 de ani când a preluat controlul țării după moartea tatălui său, în decembrie 2011.

Unii au prezis că va alege calea reformelor, calculând că ar fi mai benefică pentru poporul său decât izolarea, confruntarea și testele cu rachete. Dar nu în această direcție și-a condus Kim țara. De fapt, s-a întâmplat exact invers.

Coreea de Nord, de 10 ani sub Kim Jong Un. Un deceniu de rachete, asasinate și dezastru economic

„Kim Jong Un a avut întotdeauna un instinct natural pentru putere”, a declarat pentru Go Myong-hyun, cercetător la Institutul Asan pentru Studii Politice, care se concentrează pe Coreea de Nord.

Probabil de aceea a fost ales drept „singurul succesor și lider al revoluției Juche” de către tatăl său, deși era cel mai mic copil și nu neapărat moștenitorul evident al tronului. „A avut cea mai importantă calitate pentru a fi liderul Coreei de Nord, obsesia lui pentru putere”, a mai spus Go.

Sub conducerea lui Kim Jong Un, Coreea de Nord a intensificat testarea armelor și acum posedă care pot lovi cea mai mare parte a Statelor Unite, încă din 2017, stârnind temeri față se un război nuclear între cele două țări.

Kim Jong Un a dat puține semne că va încetini dezvoltarea capacităților militare ale țării.

„Numește [programul de rachete] sabia sa prețuită. Consideră că programul este absolut esențial” pentru supraviețuirea regimului său, a spus Ankit Panda, Stanton Senior Fellow în Programul de Politică Nucleară de la Carnegie Endowment for International Peace și autorul cărții Kim Jong Un and the Bomb.

Dar la 10 ani după ce Kim – care poate acapara titlurile presei din întreaga lume – a devenit liderul celei mai izolate națiuni din lume, multe rămân necunoscute, inclusiv planurile sale de viitor pentru Coreea de Nord.

„Dacă vrei cu adevărat să știi cine este cineva, ar trebui să începi prin a te uita mai întâi la familia și la modul în care au fost crescuți”, a spus Cheong Seong-chang, directorul Centrului pentru studii nord-coreene de la Institutul Sejong din Coreea de Sud.

„Viitorul general”

Puterea militaristă a fost o parte crucială a vieții lui Kim încă de la o vârstă fragedă. Există imagini cu el în copilărie în uniformă completă, cu însemne de rang complet, pe care se presupune că le-a primit pentru a opta aniversare.

Iar ofițerii au fost instruiți să-l salute ca pe un superior, conform lui Cheong.

„(Acesta a fost) în mod clar un semn că Kim Jong Un a fost crescut de tatăl său ca ‘viitor general’ ”, a mai spus el.

Pe măsură ce a crescut, a fost trimis să studieze la o școală privată din capitala Elveției, Berna, alături de fratele său mai mare, Kim Jong Chol, despre care la acel moment se credea că era moștenitorul Coreei de Nord, deși Cheong spune că Jong Chul „nu a avut nicio ambiție” și în ochii tatălui său, prin urmare, „nu era apt să conducă Coreea de Nord”.

Ceea ce s-a întâmplat în acești patru ani i-a încurajat pe unii să creadă că Jong Un va conduce Coreea de Nord într-un mod nou, într-un mod mai occidental.

La urma urmei, tânărul iubea baschetul, o pasiune care avea să culmineze cu starul NBA Dennis Rodman cântându-i La mulți ani liderului într-o arena de baschet din Phenian.

După Berna, Kim s-a înscris la Universitatea Militară Kim Il Sung, unde și-a terminat studiile militare. În 2008, a fost numit moștenitor al Coreei de Nord și în 2011, după atacul de cord fatal al tatălui său, a preluat controlul asupra țării fondate de bunicul său.

Nu i-a luat mult să-și pună amprenta.

„Oamenii s-au gândit că îi va lua ceva timp lui Kim Jong Un să-și demonstreze intențiile, dar i-au trebuit doar trei sau patru ani pentru a-i elimina pe toți cei care ar fi putut fi suficient de influenți sau puternici pentru a rivaliza cu el”, a precizat Go Myong-hyun.

În mod clar, Elveția nu a reușit să lase o urmă de durată asupra viitorului stalinist. După ce și-a epurat dușmanii și și-a asigurat propria poziție, Kim Jong Un și-a început provocările marcă înregistrată împotriva SUA, în special cu un test cu arme nucleare în 2016.

„Atunci am văzut semnele pentru ce fel de țară a vrut să fie Coreea de Nord. La nivel internațional, a vrut să facă din Coreea de Nord o putere regională”, a mai spus Go.

De la crimă la rachete

În februarie 2017, Kim Jong Un a șocat lumea nu cu arme, ci cu asasinarea propriului său frate vitreg într-un complot care a implicat folosirea unei neurotoxine mortale în incinta terminalului pentru curse low cost al Aeroportului Internațional Kuala Lumpur.

Uciderea lui Kim Jong Nam a declanșat un conflict diplomatic cu Malaezia, una dintre puținele țări cu o ambasadă nord-coreeană.

Agenții nord-coreeni din spatele atacului au părăsit rapid țara, lăsându-le pe cele două femei – din Indonezia și Vietnam – care fuseseră surprinse de camerele de securitate aplicând o substanță pe fața lui Kim Jong Nam să fie judecate pentru crimă.

De-a lungul procesului, ele au susținut că au crezut că au luat parte la o farsă și în cele din urmă au fost eliberate.

Ambasada, aflată într-o suburbie de lux din Kuala Lumpur, a fost în sfârșit închisă anul acesta, iar casa a fost acum amenajată pentru închiriere.

La scurt timp după asasinat, Kim Jong Un a ținut din nou titlurile la nivel mondial, în timp ce a supravegheat o serie de teste cu rachete, dintre care două erau rachete balistice intercontinentale, cu capacitatea de a „atinge cu ușurință un număr de orașe mari din SUA”.

Evoluțiile l-au determinat pe președintele american de atunci, Donald Trump, să amenințe cu „foc și furie așa cum nu a văzut lumea niciodată”, dacă va continua să facă astfel de progrese.

Șeful apărării președintelui, Jim Mattis, s-ar fi temut de o izbucnire reală a războiului nuclear, potrivit unei cărți a jurnalistului Bob Woodward.

Dar în anul următor, situația s-a inversat complet, iar Trump a spus publicului că a fost de acord cu o întâlnire cu Kim Jong Un și pentru o vreme tensiunile nucleare și amenințarea Armaghedonului au dispărut.

Kim s-a bucurat de presa pozitivă care a venit odată cu summiturile care au acaparat titlurile – mai întâi cu președintele Coreei de Sud Moon Jae-in și mai târziu cu Trump.

Speranța s-a stins rapid

Summitul din 2018 de la Singapore a fost primul dintre un președinte al Statelor Unite și un lider nord-coreean.

Dar speranța s-a stins rapid, cele două părți neputând să cadă de acord cu privire la cine ar trebui să renunțe mai întâi la instrumentele de negociere, la sancțiuni sau la arme nucleare.

Un al doilea summit cu Trump a picat în 2019, iar o întâlnire la granița dintre cele două Corei a avut puține rezultate în afara unor fotografii memorabile.

Trump a reînceput să-l numească pe Kim „omulețul rachetă”. Nordul a răspuns cu o repetare a insultei sale favorite, numindu-l pe Trump un „bătrân senil”.

Phenianul a revenit de atunci la ciclul său familiar de teste și amenințări cu rachete. .

„Sunt într-adevăr bijuteriile coroanei sistemului politic nord-coreean. Nu este ceva cu care ei sunt dispuși să facă troc sau să le abandoneze prea curând”, a spus Panda.

Kim însuși, care se pare că a dispărut de câteva luni la începutul lui 2020 și a fost declarat pentru scurt timp mort pe Twitter, pare să fie bine. Recent, a slăbit mult și pare să pregătească să conducă țara multă vreme.

Și având convingerea că armele sale de distrugere în masă sunt absolut necesare pentru a descuraja orice agresiune a SUA, probabil că sunt aici pentru a rămâne.

„Cred că s-a înrăutățit doar dilema de securitate cu care se confruntă Coreea de Nord. A ridicat îngrijorări în Japonia și a determinat investiții suplimentare, iar apărarea antirachetă în regiune a ridicat cu siguranță discursul de la Washington cu privire la problemele coreene”, a spus Panda.

El a reușit să devină mai puternic decât tatăl său și, în mintea lui, să înfrunte SUA „imperialiste”.

Economia nord-coreeană în zdrențe

„Dar a avut un cost mare, deoarece economia nord-coreeană este în zdrențe”, a spus analistul Go.

Kim a recunoscut de mai multe ori slăbiciunile unei economii împiedicate de sancțiunile internaționale și de închiderea granițelor ca urmare a pandemiei de coronavirus.

Plângând și-a cerut scuze în timpul unei parade militare și a numit situația „un marș anevoios”, o expresie folosită pentru a descrie marea foamete din anii 1990, care a provocat de la sute de mii la milioane de morți.

Și cel mai recent, la începutul lunii decembrie, le-a cerut din nou oamenilor săi să se pregătească pentru o luptă lungă.

„Anul viitor va fi unul important, deoarece ar trebui să ducem o luptă uriașă la fel de mult ca și anul acesta”, a spus Kim Jong Un.

Există mai multe rapoarte că țara se confruntă cu o iarnă de foamete. Kim cu siguranță dorește să evite o altă foamete, dar nu pare dispus să facă troc cu armele sale.