Kim Jong-un și fiica sa adolescentă, prezenți la o lansare de rachete. Va fi tânăra următorul lider al Coreei de Nord?

Kim Jong Un și fiica sa au asistat la teste cu rachete de croazieră strategice, care au fost lansate de pe o navă de război. Agenția Centrală de Știri din Coreea i-au arătat pe cei doi, în timp ce priveau pe un ecran cum armele erau trase de pe un distrugător naval. În același timp, agenția de spionaj din Coreea de Sud presupune că dictatorul își pregătește fiica pentru a o numi următorul lider al țării.

Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA) a publicat imagini cu liderul Kim Jong-un într-o sală de conferințe, alături de fiica sa, în timp ce priveau pe un ecran lansările de rachete. Acesta a subliniat că există o necesitate a menținerii „unui factor de descurajare nuclear puternic și fiabil”, conform .

Testul distrugătorului a avut ca scop evaluarea fiabilității sistemului național integrat de control al armelor strategice și a sistemelor de detectare și armament ale distrugătorului, precum și verificarea eficacității de luptă a sistemului integrat de luptă din punct de vedere tehnic, a spus Kim Jong Un. Tot el a menționat că, pe de altă parte, acesta are ca scop demonstrarea posturii strategice de atac a Marinei și familiarizarea marinarilor cu activitățile militare relevante.

De asemenea, sursa menționată a relatat faptul că rachetele au lovit insule țintă din largul coastei de vest a Coreei de Nord. Evenimentul a avut loc marți, astfel că mai multe rachete au fost lansate în succesiune rapidă de pe distrugătorul nr. 51 Choe Hyon în largul coastei Nampho, zburând „de-a lungul unor traiectorii stabilite” înainte de a lovi țintele insulare. Deși în comunicat nu se precizează că și fiica lui era prezentă, aceasta a fost văzută în imaginile făcute publice.

Marți, sora și oficialul de rang înalt al lui Kim Jong-un, Kim Yo Jong , a avertizat că exercițiile dezvăluie din nou „repulsia inveterat” a SUA și Coreei de Sud față de Coreea de Nord. Ea a spus că Coreea de Nord „îi va convinge pe inamici de descurajarea războiului”, conform .

Fiica lui Kim Jong-un, următorul lider al Coreei de Nord?

Agenția de spionaj din Coreea de Sud le-a spus parlamentarilor că este convinsă că fiica adolescentă a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un este aproape de a fi desemnată viitorul lider al țării, în contextul în care Kim intenționează să extindă dinastia familiei la a patra generație, conform

Cât despre fiica lui Kim, nu se cunosc prea multe lucruri, ci se crede că se numește Kim Ju-ae și că are aproximativ 13 ani. Aceasta a apărut prima oară în public la un test cu rachete cu rază lungă de acțiune în noiembrie 2022, iar de atunci și-a însoțit tatăl la tot mai multe evenimente de acest tip, parade militare, inaugurări de fabrici, inclusiv la cele care implicau arme.

Speculațiile despre viitorul ei politic s-au intensificat în ianuarie, atunci când a fost alături de părinții ei într-o vizită de Anul Nou la Palatul Soarelui Kumsusan din Phenian, un mausoleu sacru al familiei care expune trupurile îmbălsămate ale bunicului și străbunicului, prima și a doua generație de lideri ai țării. Unii experți au considerat vizita drept cel mai clar semn de până acum că era poziționată drept moștenitoare a tatălui ei, conform sursei citate.

Chiar și la sfârșitul lunii februarie, media de stat KCNA a publicat imagini care îi arăta pe și pe fiica sa la un poligon de tragere. De asemenea, la eveniment au mai fost prezenți sora liderului dictator, Kim Yo Jong, și alți oficiali. Acesta a avut loc după încheierea unui congres al Partidului Muncitorilor Coreeni, reuniune politică bazată pe votul unanim al elitei națiunii, unde conducerea lui Kim a fost reafirmată prin vot unanim.

Ar putea prelua o femeie frâiele Coreei de Nord?

În același timp, există voci care spun că se îndoiesc de această teorie, având în vedere cultura profund conservatoare a țării și tradiția de a păstra la conducere un bărbat. În ciuda vizibilității sale sporite din cadrul evenimentelor, presa de stat nord-coreeană nu i-a publicat niciodată numele, referindu-se la ea ca fiind copilul său „respectat” sau „cel mai iubit”.

Nu există dovezi că Kim Jong-un ar suferi de probleme de sănătate, în afară de referințele la greutatea, fumatul și obiceiurile sale legate de consumul de alcool. Însă Kim ar putea încerca să-și numească moștenitorul mai devreme pentru a evita o criză de succesiune, susține Cheong Seong-chang, observator al și vicepreședinte la Institutul Sejong, care a fost unul dintre primii susținători ai teoriei conform căreia Ju-ae va deveni moștenitorul. Cu toate acestea, fostul oficial nord-coreean Ryu Hyun-woo vede puține posibilități ca o femeie să conducă țara, potrivit .

Kim Jong-un avea doar 26 de ani când a fost numit oficial moștenitor în timpul unei conferințe a partidului din 2010, la doi ani după ce Kim Jong-il a suferit un accident vascular cerebral. Atunci, el a devenit cel mai tânăr lider. După moartea tatălui său, în decembrie 2011, Kim Jong-un a urcat pe tron deși avea puțină pregătire, iar unii analiști spun că dictatorul nord-coreean a început să-și pregătească fiica încă din adolescență pentru a evita un astfel de eveniment, în care ea să ajungă la conducere fără un istoric în acest sens.