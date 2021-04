Kim Kardashian a fost inclusă pe lista miliardarilor din SUA. Cine sunt primii 10

Kim Kardashian a fost inclusă marți, pentru prima dată, în topul Forbes al miliardarilor lumii, dintr-o listă de peste 2.000 de persoane. Fosta parteneră a lui Kanye West este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din lume.

Actrița în vârstă de 40 de ani a avut un succes răsunător cu brandul de produse cosmetice lansat în 2017 și cu cel de lenjerie modelatoare, dar și cu ajutorul numeroaselor apariții televizate. Reality show-ul realizat împreună cu familia, „Keeping up with the Kardashians”, a ajuns anul acesta la ultimul sezon.

Topul realizat de Forbes include 2.755 de miliardari din întreaga lume, Kim ocupând locul 2.730 Locurile fruntașe sunt ocupate de către Jeff Bezzos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates și Mark Zuckerberg.

Ziua de marți, 6 aprilie 2021, este una extrem de importantă pentru Kim Kardashian, inclusă oficial în topul celor mai bogați oameni din lume, realizat de Forbes. Averea vedetei TV a crescut comsiderabil odată cu dezvoltarea brandului de produse de înfrumusețare KKW Beauty și al liniei de lenjerie modelatoare Skims.

Kim Kardashian are o avere de un miliard de dolari americani, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, potrivit BBC. Afacerile menționate anterior, aparițiile la televizor, contractele de endorsement și alte investiții minore i-au adus această sumă uriașă.

Activitatea de pe rețelele sociale a ajutat-o pe actrița și vedeta TV să-și promoveze brandurile și este una dintre cele mai urmărite celebrități din lume, având 213k de urmăritori pe Instagram și 69.7k pe Twitter.

Succesul ei a venit în 2007, atunci când a fost lansat pentru prima dată reality show-ul „Keeping up with the Kardashians” pe E! Television, care a ajuns la final în luna martie, cu 20 de sezoane în total.

Show-ul a avut în centru aspecte din viața personală a familiei Kardashian – Jenner: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner și Kylie Jenner.

Kim Kardashian și Kanye West, marele divorț din 2021

Kim Kardashian și Kanye West și-au anunțat divorțul în luna ianuarie, după o căsnicie de șapte ani. Rapper-ul este unul dintre cei mai bogați artiști ai momentului, cu o avere de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, iar cei doi au împreună o avere de 2,2 miliarde de dolari.

Cei doi au împreună mai multe proprietăți, cea mai mare fiind reședința de 1.456 d emetri pătrați din Hidden Hills, California, SUA. De asemenea, Kim Kardashian și Kanye West au patru copii: North (7 ani), Saint (5 ani), Chicago (3 ani) și Psalm (1 an). Copiii vor rămâne la actriță, fostul ei soț fiind de acord cu acest lucru.

Potrivit Daily Mail, foștii soți au ale să divorțeze pe cale amiabilă și nu au avut probleme cu împărțirea bunurilor de peste 2 miliarde de dolari. Separarea dintre Kim Kardashian și Kanyw West a avut loc anul trecut, iar cei doi deja nu mai locuiau sub același acoperiș în momentul în care și-au anunțat divorțul.

Top 10 miliardari din lume, realizat de Forbes

1. Jeff Bezos – 177 miliarde $

Jeff Bezos ocupă primul loc în lista realizată de publicația menționată mai sus. Antreprenorul american este fondator și CEO al companiei de comerț online Amazon.com, Inc. În 2019, compania a înregistrat venituri de 280.5 miliarde $ și un profit record de 11.5 miliarde $. Afaceristul în vârstă de 57 de ani a absolvit Princeton University în 1986, lucrând apoi în domeniul computer science.

2. Elon Musk – 151 miliarde $

Elon Musk este directorul general și fondatorul companiei SpaceX și co-fondatorul, director executiv și arhitech de produs al Tesla, Inc. Fizician, inginer, designer, filantrop, inovator și inventator, Elon Musk este și fondatorul The Boring Company, co-fondator al Neutralink.

3. Bernard Arnault – 150 de miliarde $

Bernard Arnault este un om de afaceri din Franța, cunoscut ca președintele consiliului de administrație al conglomeratului francez LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), cel mai mare producător de bunuri de lux din lume având sediul la Paris. Compania deține 70 de branduri.

4. Bill Gates – 124 miliarde $

Co-fondatorul Microsoft Corporation, alături de Paul Allen, Bill Gates este fondatorul Bill & Melinda Gates Foundation, cea mai mare fundație caritabilă privată. Până în 2014, Bill Gates a fost cel mai important deținător de acțiuni al companiei Microsoft.

5. Mark Zuckerberg – 97 miliarde $

Mark Zuckerberg este cunoscut ca fiind co-fondatorul și președintele Facebook, cea mai populară rețea socială din lume. Zuckerberg a studiat informatica la Universitatea Harvard, însă nu a mai finalizat studiile, și a fondat Facebook la data de 4 februarie 2004.

6. Warren Buffet – 96 miliarde $

Warren Buffet este unul dintre cei mai mari investitori din lume fiind, totodată, filantrop și om de afaceri din SUA. Este CEO al Berkshire Hathaway

7. Larry Ellison – 93 miliarde $

Larry Ellison este co-fondatorul și și conducătorul companiei multinaționale Oracle Corporation, din care deține 35.4%. A renunțat la titlul ce CEO al corporației în anul 2014.

8. Larry Page – 91.5 miliarde $

Larry Page este co-fondator al companiei Google, împreună cu Segey Brin, fiind director executiv și lider de dezvoltare a companiei de produse și strategia de tehnologie. Cei doi au fondat Google în 1998, în timp ce își dădeau doctoratul la Universitatea Stanford.

9. Sergey Brin – 89 miliarde $

Originar din Rusia, Sergey Brin a fondat compania Google în 1998, împreună cu Larry Page.

10. Mukesh Ambani – 84.5 miliarde $

Mukesh Ambani este un omm de afaceri din India și președintele Reliance Industries, cu interese în petrochimie, petrol și gaze, comunicații și retail.