Kim Kardashian, acuzații grave la aproape 5 ani de la divorțul de fostul soț, Kanye West. Cu ce probleme medicale s-a ales din cauza mariajului

Kim Kardashian și Kanye West s-au separat în 2021, însă actrița a rămas cu un gust amar din cauza mariajului. În producția în care apare alături de familia sa face acuzații grave la adresa fostului soț cu care s-a căsătorit în anul 2014.

Kim Kardashian, noi acuzații la adresa fostului soț, Kanye West

Ajunsă la vârsta de 45 de ani, Kim Kardashian a declarat că a trecut printr-o perioadă neplăcută în timpul procesului de divorț de fostul partener de viață. Bruneta și rapperul Kanye West s-au separat după un mariaj de 7 ani.

Influencerița a dezvăluit în sezonul 7 al serialului „The Kardashians” că a avut probleme medicale din cauza stresului. În reality show-ul difuzat în Statele Unite ale Americii, actrița a spus ce diagnostic a primit de la medici.

Cadrele medicale au descoperit că a suferit un anevrism cerebral. Acesta se referă la o dilatație anormală la nivelul unui vas de sânge. Din păcate, se poate rupe în orice moment, doctorii precizând că ar fi apărut din cauza stresului.

Se pare că în perioada divorțului de a trecut printr-o perioadă tensionată. Kim Kardashian apare în emisiune cu un RMN pe care l-a efectuat la un control de rutină, însă unde a fost descoperit această problemă.

„A fost un mic anevrism”, susține frumoasa brunetă, conform . Una dintre surorile sale, Kourtney Kardashian, reacționează când aude această veste, fiind complet surprinsă de afirmația făcută de actriță.

„Mi-au spus doar… stres”, completează fosta soție a lui Kanye West. „Sunt fericită că s-a terminat. Fostul meu va face mereu parte din viața mea, avem patru copii împreună”, încheie influencerița.

Cum a afectat-o pe Kim Kardashian divorțul de Kanye West

Kim Kardashian a mai povestit că a suferit de Sindromul Stockholm în timpul mariajului cu fostul soț, Kanye West. Cele două vedete au patru copii împreună și sunt nevoiți să țină legătura de dragul celor mici.

Totodată, a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul din 2021. În plus, se gândea constant că trebuie să-l ajute, însă acum nu mai simte aceeași responsabilitate față de fostul partener de viață.

„Întotdeauna m-am simțit foarte rău și am protejat și am vrut mereu să-l ajut. Este atât de trist. Sărmanii mei copii. Toată lumea din jur poate să facă față, dar trebuie să-mi protejez copiii.

Vor ajunge să știe lucruri. Vor crește, vor vedea. Așa că datoria mea ca mamă este să mă asigur că – atunci când acel comportament se întâmplă – ei sunt protejați”, a mai spus Kim Kardashian, conform .