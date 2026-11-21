ADVERTISEMENT

Kim Kardashian este de fiecare dată o apariție spectaculoasă. Acum a apărut în garajul celor de la Ferrari, unde iubita lui Lewis Hamilton a îmbrăcat o ținută provocatoare și ieșită din comun pentru un astfel de loc.

Kim Kardashian, ravisantă într-o ținută neobișnuită

Lewis Hamilton (41 ani) are parte de o mare neplăcere în planul profesional. Pilotul de la Ferrari a fost eliminat încă din Q2 în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. În aceeași situație se află și colegul său, Charles Leclerc (29 ani(. Din păcate, niciunul dintre sportivii Scuderiei din Maranello nu a reușit să intre în Q3, ultima secvență a calificărilor.

ADVERTISEMENT

Britanicul a avut parte de toată susținerea partenerei sale de viață, Kim Kardashian (46 ani). Se pare că frumoasa brunetă nu a reușit să-i poarte noroc de această dată. În schimb, a bifat o . Vedeta americană într-o ținută care a impresionat pe toată lumea.

Superba afaceristă a reușit să întoarcă multe capete și privirile datorită alegerii sale vestimentare. A optat pentru un trench lung din piele neagră și colanți din același material, însă de această dată a ales o culoare puternică. Bruneta s-a îndreptat către roșu, nuanță pe care a mizat chiar și la pantofii stiletto pe care i-a asortat perfect.

ADVERTISEMENT

Ulterior, a distribuit mai multe poze pe social media. A dezvăluit că pantalonii sunt marca Dior, în timp ce topul este din colecția sa de haine. Fosta soție a artistului Kanye West a uimit cu apariția sa, în paddock-ul din Las Vegas. În garajul celor de la Ferrari a purtat ochelari de soare, fiind în centrul atenției și datorită faptului că a stat alături de personalități de renume. Kim Kardashian a fost fotografiată împreună cu creatorul serialului Star Wars, George Lucas. De asemenea, partenera lui Lewis Hamilton a stat împreună cu femeia de afaceri americană Mellody Hobson. Potrivit jurnaliștilor englezi, a fost a treia apariție a frumoasei brunete la o cursă în acest sezon. Prima oară a fost văzută la Monaco și apoi, la Singapore.

ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton, eliminat de la Marele Premiu de la Las Vegas

După ce s-a clasat pe locul 12 la Marele Premiu de la Las Vegas, Lewis Hamilton s-a arătat devastat. A declarat că a muncit enorm în ultima perioadă pentru această calificare. Din păcate, soarta nu a fost de partea lui. Pilotul de la Ferrari susține că de vină pentru această dezamăgire ar fi daunele pe care mașina sa le-a suferit în primele etape. În plus, nu a avut un ritm tocmai bine pus la punct. Septuplul campion mondial nu a reușit să-și îmbunătățească timpul. De asemenea, a mai subliniat că a fost optimist la linia de start, însă în al doilea tur a lovit ceva de pe jos, resturi care i-au deteriorat podeaua. „Sincer, nu știam la ce să mă aștept de la evoluția noastră”, a explicat iubitul lui Kim Kardashian, conform .

ADVERTISEMENT

„Știam că vom întâmpina dificultăți din cauza liniilor drepte lungi, dar am fost optimist înainte de începerea sesiunii. Credeam că mașina se va comporta bine, însă chiar din primul sau al doilea tur am lovit ceva cu podeaua mașinii. Probabil niște resturi sau altceva a avariat podeaua”, a completat pilotul britanic.

Lewis Hamilton: ”Când nu merge, nu merge”

„Am pierdut o parte semnificativă din forța de apăsare aerodinamică, ceea ce ne-a costat câteva zecimi de secundă pe turDupă aceea am dat absolut totul. La final am reușit cel mai bun tur posibil de care eram capabil, dar nu am avut pe nimeni în față pentru a profita de siaj.

ADVERTISEMENT

În plus, la finalul turului am avut o problemă cu utilizarea energiei electrice și am pierdut aproximativ șase zecimi de secundă doar din această cauză. Când nu merge, nu merge. A fost pur și simplu una dintre acele zile în care totul merge prost. Ne-am chinuit chiar și pentru a ajunge în Q3.

Cred că fără pierderea de putere electrică și de apăsare aerodinamică aș fi putut să mă calific în Q3, dar chiar și atunci ar fi fost dificil. Aceasta este situația, a trecut deja. Cu siguranță nu este un sentiment plăcut pentru nimeni din echipă, dar mâine vom încerca să mergem mai departe”, a încheiat Lewis Hamilton, mai arată sursa citată mai sus.

Iubita sa, Kim Kardashian, nu a oferit nicio reacție după ce pilotul a suferit acest eșec în carieră. Cu toate acestea, a decis să-și promoveze brandul de haine, perioada aceasta oferind mai multe reduceri de Black Friday. Afacerista câștigă foarte mulți bani de pe urma acestui business. Așadar, nu este deloc de mirare că investește multă energie.