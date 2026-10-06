Kim Kardashian, detalii neștiute din mariajul cu fostul soț. De ce a fost singură înainte să aibă o relație cu Lewis Hamilton

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Actuala parteneră a sportivului Lewis Hamilton, Kim Kardashian, a venit cu detalii neștiute din mariajul cu fostul soț. A răspuns unor întrebări neașteptate și a spus de ce a ales să fie singură înainte să aibă o relație sentimentală.

Kim Kardashian, despre motivul pentru care a fost singură înainte de Lewis Hamilton

Kim Kardashian (45 ani) și Lewis Hamilton (41 ani) formează un cuplu de mai bine de o jumătate de an. Au fost surprinși prima oară împreună în luna februarie, iar recent s-au bucurat de un spectacol inedit. , artista care a revenit pe scenă după o pauză de aproape 6 ani.

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Anterior, . Frumoasa brunetă preferă, însă, să fie discretă și să nu ofere prea multe amănunte despre povestea de dragoste cu pilotul britanic. Cei doi se știu din perioada în care femeia de afaceri americană era căsătorită cu cel alături de care a devenit mamă.

Divorțul de Kanye West s-a pronunțat în martie 2022, după ce actele fuseseră depuse cu un an înainte. După separare, vedeta a decis să se concentreze pe alte lucruri. Într-un interviu pentru a explicat care a fost motivul pentru care a luat această decizie. Vedeta și-a dorit să se ocupe mai mult de copii, dovadă că a avut nevoie de o pauză de la iubire.

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Relația amoroasă nu a fost un aspect prioritar pentru ea, astfel că a construit enorm în business. Kim Kardashian are afaceri de succes, una dintre acestea fiind un brand de lenjerie modelatoare. Iubita lui Lewis Hamilton este fondatoarea SKIMS, în ultimii 5 ani îndreptându-și atenția spre proiectele în care și-a dorit cu adevărat să se implice.

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Kim Kardashian: „Voiam să mă vindec complet”

„Am fost cu adevărat singură timp de cinci ani. Și m-am simțit foarte bine. Am putut să mă concentrez asupra copiilor mei și asupra proiectelor în care îmi doream cu adevărat să mă implic. Chiar nu am simțit nicio grabă. Adică, chiar nu mă simțeam goală. Simțeam că am nevoie de timpul meu.

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Voiam să mă vindec complet și pur și simplu să lucrez la mine. Nu eram pregătită să mă deschid. Nici măcar nu mă gândeam la asta. Universul lucrează în favoarea ta atunci când pur și simplu îl lași să o facă”, a mărturisit Kim Kardashian, în interviul realizat de jurnalista Gavanndra Hodge și publicat în revista Style, pe data de 3 octombrie 2026.

Ce fel de mamă este Kim Kardashian

În același interviu, Kim Kardashian a dezvăluit că în fiecare seară le citește copiilor săi. Nu reușește de fiecare dată să-i facă să doarmă în paturile lor, precizând că este o mamă destul de permisivă. În schimb, este strictă atunci când este necesar, frumoasa brunetă menționând că toți vin cu ea la filmări. Fiica cea mare, North, deja vrea să urmeze o carieră muzicală.

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Adolescenta iese din ce în ce mai mult în evidență în ultima vreme. Partenera lui Lewis Hamilton își face oarecum griji în această privință, deși este conștientă că fiecare copil face ce îi place. Bruneta se asigură că fata savurează micile plăceri ale vieții și că nu se aventurează în toate proiectele pe care le are în minte.

„Vorbesc constant cu copiii mei despre muncă asiduă, despre a nu lua niciodată lucrurile de bune, despre a avea mereu recunoștință. Conduc prin puterea exemplului. Sunt foarte deschisă cu ei în legătură cu munca mea, cu toată munca depusă în studiile mele de drept.

Ei sunt mândri. Cred că poți avea o viață măreață și totuși să păstrezi acel spirit în tine. Dar este mai dificil”, a mai spus Kim Kardashian, mai arată sursa citată. Afacerista nu a renunțat la visul de a deveni avocat. A spus că se pregătește să dea examenul din nou în barou, arătând că este ambițioasă în această direcție.