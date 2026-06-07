Sport

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai ascund. Filmarea prin care au confirmat că sunt un cuplu

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au dat cărțile pe față și au dezvăluit că sunt împreună. Modalitatea prin care fanii lor au fost informați de acest pas uriaș.
Alexa Serdan
07.06.2026 | 18:45
Kim Kardashian si Lewis Hamilton nu se mai ascund Filmarea prin care au confirmat ca sunt un cuplu
Cum s-au filmat Kim Kardashian și Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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În ultimele luni s-a vehiculat că Lewis Hamilton și Kim Kardashian sunt un cuplu, dar nu au făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Iată că a venit și momentul adevărului. Cei doi parteneri nu se mai ascund de ochii curioșilor!

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, postare neașteptată

Lewis Hamilton (41 ani) a luat o decizie importantă datorită relației pe care o are cu fosta soție a lui Kanye West. Pilotul de Formula 1 vrea să se mute cu aleasa inimii sale, Kim Kardashian (45 ani), iar acum a făcut încă un pas uriaș. A venit confirmarea oficială că sunt un cuplu și nu mai doresc să se ferească de cei interesați de acest subiect.

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Celebrul sportiv și frumoasa brunetă au fost protagoniștii unei postări inedite. O filmare în care apar plimbându-se cu bicicletele a încins Internetul, scrie The Independent. Fanii sunt în extaz pentru că postarea realizată în jurul unui lac din New York este o probă solidă în ceea ce privește povestea lor de dragoste care ar fi început în februarie.

De atunci și până în prezent nu au dorit să ofere nicio informație despre relația amoroasă, dar iată că cei doi nu mai vor să se ascundă. Vedeta TV este surprinsă cu zâmbetul pe buze, în timp ce pilotul este cel care imortalizează momentul cu telefon. Cei doi sunt fericiți, dar bruneta pare că este luată prin surprindere.

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În unul dintre cadrele filmate vedeta este distrasă de ceva anume și pare că ar fi pe punctul de a cădea de pe bicicletă. Filmarea este întreruptă brusc. Internauții au mai remarcat faptul că Lewis Hamilton rămâne indiferent în fața lui Kim Kardashian. Pilotul de curse zâmbește în continuare în camera telefonului mobil.

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Lewis Hamilton și Kim Kardashian, tot mai apropiați

În ultimele luni Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți împreună de mai multe ori. Prima dată au fost filmați la un hotel din Cotswolds, unde au petrecut un weekend de vis. Ulterior, întâlnirile au început să aibă loc și pe teritoriul american. Super Bowl a fost un eveniment unde nu au trecut neobservați.

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Ulterior, s-a aflat că au plecat împreună în vacanță, destinația fiind o locație specială din Japonia. Mai mult decât atât, cei doi au fost surprinși la festivalul de muzică și arte Coachella din California. În schimb, în spațiul virtual nu au postat nicio imagine de cuplu, preferând să fie discreți din acest punct de vedere.

Se cunosc încă din anul 2014, perioadă în care fiecare dintre ei era într-o altă relație. La momentul respectiv au fost fotografiați la premiile GQ Men of the Year. Erau alături de partenerii lor de la acea vreme, Kanye West și Nicole Scherzinger. În prezent, Lewis Hamilton este mai îndrăgostit ca niciodată de superba afaceristă Kim Kardashian.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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