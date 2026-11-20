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Cea mai exotică prezență de la FCC Baschet UAV Arad a aterizat în vestul României tocmai din California. Soarele mângâia cu blândețe faleza Mureșului în după-amiaza de octombrie în care am stabilit un interviu cu Kimberly Villalobos (24 de ani). Jucătoarea de baschet cu dublă cetățenie, de El Salvador și SUA, a răspuns cu amabilitate întrebărilor reporterului FANATIK, înaintea unui antrenament de la Sala Sporturilor Victoria din Arad. Sosită la începutul acestui sezon la echipă, Kim spune că s-a obișnuit cu colegele, orașul și gastronomia din țara noastră. Să o cunoaștem împreună din dialogul următor, purtat în limba engleză.

„Baschetul mi-a facilitat accesul la facultate!”

Deși reprezinți El Salvador, ești născută în Statele Unite ale Americii. Povestește-ne despre tine, despre copilăria ta.

– M-am născut în Los Angeles, California, având tatăl din El Salvador și mama din Mexic. Tot în SUA s-au născut și cei doi frați ai mei. Am trăit mereu împreună și pot să spun că am avut o copilărie minunată. Mi-a plăcut faptul că e vară aproape tot timpul, plaja era aproape și când era cel mai frig erau vreo 15-16 grade.

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Cum de ai făcut o pasiune pentru baschet, nu aveai păpuși când erai mică?

– Ha, ha. Aveam mai multe mingi prin casă, de baschet și de fotbal. Frații mei au practicat baschetul, cel mijlociu a jucat în liceu, mergeam la meciurile lui. Apoi am început să exersez, am realizat că pot să merg la facultate gratuit, datorită baschetului și mi-am spus că trebuie să încerc. A fost distractiv, mi-a plăcut și am reușit.

Înseamnă că ai avut și suport din partea familiei.

– 100%, chiar dacă la început îmi spuneau să o las mai moale cu antrenamentele, pentru a mă odihni.

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Ai jucat cinci ani la San Diego în NCAA, campionatul universitar american. Cum a fost?

– cu săli arhipline, a fost o experiență grozavă. Am și câștigat un campionat după ultimul meci cu trei reprize de prelungiri, cel mai nebun meci pe care l-am jucat. NCAA este un campionat foarte urmărit, o experiență grozavă, cu săli arhipline, a fost foarte frumos, distractiv.

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Vizitează în fiecare an El Salvador

Cât de des mergi în El Salvador?

– În fiecare an. Nu am trăit acolo, dar merg cât pot de des, am fost încă de la junioare la meciurile echipei naționale în competițiile din America Centrală, la pregătirea de dinaintea meciurilor. Ba chiar am fost acum doi ani chiar și în Chile cu echipa națională din El Salvador.

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În ultimii ani, țara a trecut printr-o transformare, devenind dintr-una nesigură, una chiar prietenoasă cu turiștii. Ai simțit aceste schimbări?

– Pentru că nu am trăit acolo decât în concedii și nu am cunoscut exact situația, nu aș putea să spun. Dar de fiecare dată când am fost, mi s-a părut o țară sigură. Chiar îmi place.

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„În Europa, totul este mult mai în viteză!”

Din America, ai ajuns în Portugalia, la Basquete de Barcelos, în prima divizie. Cum ți s-a părut schimbarea, trecerea în Europa?

– Toate au fost diferite, oamenii, baschetul, viața. Totul mi s-a părut mai rapid. Am trecut de la un campionat universitar la unul profesionist, cu altă abordare a fazelor de atac și apărare. În mediul universitar exista regula atingerii cu ambele mâini, ’two-hand-touch’ în care nu poți să îți atingi adversarul care coordonează jocul. În schimb, la nivel profesionist, ai voie să folosești mâinile pentru a-l bloca sau a-l stânjeni. Este un joc cu siguranță mai agresiv în Europa. Și în România mi se pare la fel.

Cum ai ajuns în România, la FCC Baschet UAV Arad, echipă cunoscută în repertoriul suporterilor ca ICIM Arad, din vremurile de glorie?

– Agentul meu a vorbit cu Marcel Urban, președintele clubului. Mi s-a oferit această șansă, am avut încredere totală și până acum e foarte bine.

„Am știut despre România că e frig”

Ce ai știut despre România până acum?

– Nu foarte multe lucruri, sinceră să fiu. Am știut că e foarte frig aici.

Încă nu este, poate la iarnă va fi.

– Cum am trăit în California, uneori mi s-a părut deja rece, dimineața. Și am mai știut de Dracula, de Transilvania despre țara voastră. Chiar aș vrea să văd orașele Cluj-Napoca, Brașov. La Timișoara am fost deja. Chiar și Budapesta aș vrea să o vizitez, am văzut că se trece foarte ușor frontiera.

Cum ți se pare campionatul românesc?

– Eu sunt entuziasmată de competiție, abia aștept să întâlnim toate echipele. Am auzit că Rapid e cea mai puternică. A fost campioană în sezonul trecut. Abia aștept să jucăm împotriva lor, poate anul acesta va fi anul nostru.

Îi place arhitectura clădirilor din Arad

Te-ai obișnuit în Arad?

– Da, chiar îmi place orașul. Umblu mult pe jos, îmi place arhitectura clădirilor, sunt atât de multe detalii față de SUA. Îmi place mult cafeaua, așa că zilnic trec pragul unei cafenele. Aveți cafea bună aici.

Cum îți petreci timpul liber?

– Citesc, mă plimb, beau cafea, vorbesc la telefon cu familia, dar trebuie să am grijă la cele 10 ore diferență de fus orar. De asemenea, îmi place să mai văd câte un film.

Te-ai gândit până acum să îți întemeiezi propria ta familie?

– Deocamdată am familia mea de acasă, dar poate că într-o zi voi avea și propria familie. Dar am numai 24 de ani, este timp și pentru asta.

Ai mulți urmăritori pe rețelele de socializare?

– Da, de la oameni din toate colțurile lumii, din El Salvador, la cei din SUA, care vor să vadă ce mai e nou, ce se întâmplă în viața mea de sportivă. Ei sunt acolo oriunde aș juca, așa că este minunat să știu că sunt susținută, pentru că postez evenimente de la meciuri, ultimele știri. Chiar și foștii mei antrenori mă urmăresc.

Se adaptează la cerințele antrenoarei

Prima antrenoare din istoria echipei din Arad este Tatiana Gallova (45 de ani), ajutată de directorul tehnic Dan Moraru. Încă din sezonul trecut pe banca tehnică a galben-albastrelor, tehniciana din Slovacia are acum o piesă de bază în echipă, odată cu venirea jucătoarei din echipa națională a statului El Salvador. La rândul ei, Kimberly Villalobos încearcă să ridice nivelul formației medaliate cu bronz în sezonul trecut.

„Joc pivot, pivot stânga, postul nr. 4 în echipă. Sunt foarte atentă la cerințele antrenoarei. Au trecut abia câteva săptămâni de când am venit aici, se fac reglaje cu fiecare antrenament, cu fiecare meci. Lucrurile merg din ce în ce mai bine și asta mă bucură”, a mai spus jucătoarea

Cel mai bun…

Prânz: din România, micii și cordon bleu. Din SUA, fructele de mare în stil cajun – crab, homar cu diverse sosuri și burgerii In N Out (n.r. – o cunoscută rețea din California)

din România, micii și cordon bleu. Din SUA, fructele de mare în stil cajun – crab, homar cu diverse sosuri și burgerii In N Out (n.r. – o cunoscută rețea din California) Film: „Interstellar”, „10 lucruri pe care le urăsc la tine”, „Ultimul dans”

Cea mai bună…

Destinație de vacanță: parcul național Yosemite, unde a fost de două ori cu familia și plaja oceanului Pacific

parcul național Yosemite, unde a fost de două ori cu familia și plaja oceanului Pacific Piesă de îmbrăcăminte: o bluză confortabilă, un pulover

CV Kimberly Villalobos

Născută pe 10 decembrie 2001, la Los Angeles, SUA, Kimberly Villalobos și-a făcut studiile la Liceul Chaminade College Preparatory School, West Hills, California. Ea și-a început cariera în 2020, unde a jucat la San Diego State Aztecs în NCAA, campionatul universitar, până în 2025. Aici, ea a stabilit un record de 154 de meciuri jucate, în care a înscris 1307 puncte, reușind 841 de recuperări

Între 2025 și 2026 ea evoluează la Basquete de Barcelos (Portugalia), ajungând în semifinalele campionatului, fiind eliminată de Benfica Lisabona, iar din 2026 este componenta echipei FCC Baschet Universitatea Aurel Vlaicu Arad, unde poartă maioul cu nr. 10. De asemenea, din 2017 evoluează pentru echipa națională din El Salvador, începând de la junioare.

„Hei, hei, hai ICIM!”

Deși echipa a trecut prin diverse denumiri de-a lungul timpului – Constructorul, Constar sau Baschet Club – suporterii o percep de FCC Baschet UAV Arad ca fiind Baschet Club ICIM Arad, multiplă campioană a României, care a dominat ani de-a rândul baschetul feminin românesc, alături de Universitatea Cluj în anii ’90, CSM Târgoviște după 2000 sau Sepsi Sf. Gheorghe în deceniul trecut. Chiar și imnul care este dedicat echipei, compus de Daniel Julean, amintește de acest lucru în versurile sale: Fetele noastre, fete măiastre, Baschet Club ICIM Arad / Fete de aur, stele ce în veci nu cad!

Dintre jucătoarele exponențiale ale clubului arădean, de-a lungul vremii, la loc de cinste stau Monica Brosovszky, Diana Ciupe, Carmen Nastor, Melinda Metzger, surorile Laura și Anca Nițulescu, Ane Marie Părău, Ancuța Stoenescu, Bianca Drăguș, Ildiko Nagy, Chrissy Givens sau Brankica Hadzovic.