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Kimi Antonelli, în extaz după cucerirea primului titlu din Formula 1: „O zi pe care mi-o voi aminti mereu!”

Ciprian Necula
02.11.2026 | 02:18
Kimi Antonelli in extaz dupa cucerirea primului titlu din Formula 1 O zi pe care mio voi aminti mereu
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Kimi Antonelli este noul campion mondial din Formula 1! La numai 20 de ani, a scris istorie! Foto: Hepta
Kimi Antonelli este, în mod oficial, noul campion mondial din Formula 1. Pilotul italian a scris istorie, devenind cel mai tânăr campion din istoria acestui sport cu motor.
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Kimi Antonelli a devenit campion în cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului, iar acum poate răsufla ușurat. Pilotul echipei Mercedes a încheiat cursa pe locul al treilea, rezultat ce i-a adus matematic titlul mondial. La final, emoțiile și-au spus cuvântul, însă extazul nu a dispărut de pe chipul tânărului italian.

Kimi Antonelli exultă după cucerirea titlului din Formula 1

Anul 2026 poate fi considerat unul istoric în Formula 1. Kimi Antonelli și-a adjudecat titlul la piloți la o vârstă fragedă și a dovedit că este pariul de geniu al lui Toto Wolff. În mod firesc, pilotul din tabăra nemților este în culmea fericirii și cu greu își mai poate stăpâni emoțiile.

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După ce a urcat pe ultima treaptă a podiumului la capătul întrecerii din Mexic, Antonelli a fost invitat de Nico Rosberg, campionul mondial din urmă cu zece ani, să rămână pe scenă și să-și exprime încă o dată sentimentele de bucurie în fața suporterilor mexicani.

„Este o zi pe care o voi ține minte pentru totdeauna. Vreau să mulțumesc din tot sufletul echipei mele, familiei, prietenilor și să vă mulțumesc vouă pentru sprijin. Începe să devină realitate, o să mă bucur foarte mult de asta.

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Încă din prima parte a sezonului am avut o mașină atât de puternică, am fost foarte consecvenți și am crezut că avem o șansă anul acesta. Mă bucur foarte mult că am reușit să ducem treaba până la capăt”, a declarat Kimi Antonelli, la microfonul lui Nico Rosberg.

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Un nou record doborât de puștiul din Bologna

La numai 20 de ani și 68 de zile, Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Precedentul record îi aparține germanului Sebastian Vettel, care a devenit campion la 23 de ani și 134 de zile, în 2010.

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Pentru fostul campion al Italiei din seriile de karting și de monoposturi, titlul din 2026 reprezintă primul său trofeu de acest tip din cariera de Formula 1. Cu atât mai specială este această performanță întrucât a venit în doar al doilea său sezon ca pilot full-time, așa cum au reușit în trecut Jacques Villeneuve și Lewis Hamilton.

Cei din garajul Mercedes au un motiv în plus de bucurie. Titlul obținut de Antonelli este primul câștigat de un pilot Mercedes după șase ani, din 2020 mai exact, de la Lewis Hamilton.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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