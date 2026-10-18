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Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin

Marian Popovici
18.10.2026 | 08:50
Kimi Antonelli la un pas de a deveni campion mondial in Formula 1 Cum castiga titlul in cursa de la Austin
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Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin, Sursa: Profimedia
Kimi Antonelli are un sezon de senzaţie în Formula 1. Pilotul în vârstă de 20 de ani de la Mercedes poate deveni campion mondial în următoarea etapă, la Austin, cu cinci curse rămase de disputat.
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Sezonul 2026 al Formulei 1 este dominat de Kimi Antonelli, pilotul senzaţie al Marelui Circ. La doar 20 de ani, Antonelli a câştigat opt curse în actuala stagiune şi a încheiat pe podium în 14 curse din 17 disputate până acum. Cum poate deveni campion mondial în viitoarea cursă, chiar la Austin.

Cum câştigă Kimi Antonelli titlul mondial la Austin!

Kimi Antonelli a încheiat pe locul 3 cursa din Singapore şi are un avans de 102 puncte în faţa lui George Russell. Coechipierul lui Antonelli a avut probleme la ultimele două Mari Premii. A fost forţat să abandoneze în Malaezia, iar în Singapore a pornit ultimul, reuşind să încheie pe locul 9.

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Clasamentul piloţilor din Formula 1: 

  1. Kimi Antonelli – 340 de puncte
  2. George Russell – 238 de puncte
  3. Lewis Hamilton – 229 de puncte
  4. Max Verstappen – 221 de puncte
  5. Charles LeClerc – 215 puncte

Au mai rămas de disputat şase curse din Formula 1. Pentru acest sezon s-au epuizat şi toate cursele de sprint, astfel că mai sunt puse în joc 150 de puncte. Cu un avans de 102 puncte, Kimi Antonelli poate lua titlul la Austin dacă îşi măreşte avansul la 125 de puncte:

Cum devine Antonelli campion mondial la Austin:

  • Kimi Antonelli câştigă cursa de la Austin
  • George Russell încheie pe locul 9 sau mai jos
  • Lewis Hamilton încheie pe locul 5 sau mai jos

Dacă Antonelli va câştiga pe Circuit of Americas vor fi automat eliminaţi din lupta pentru titlul mondial Max Verstappen, Charles Leclerc şi Lando Norris. Cei trei au şanse teoretice, la fel ca şi Russell şi Hamilton, Kimi Antonelli fiind în acest moment cu o mână pe trofeu.

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Kimi Antonelli, sezon fabulos în Formula 1! Opt curse câştigate pentru italian

Kimi Antonelli se află la al doilea său sezon în Formula 1. După un an 2025 foarte dificil, încheiat fără victorie şi, la un moment dat, cu riscul de a fi înlocuit, italianul a avut o prestaţie fabuloasă în 2026. A încheiat pe locul 2 în Australia, în cursa de debut, apoi a avut o serie de cinci victorii la rând, care i-au oferit un avans confortabil în fruntea clasamentului piloţilor.

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În vârstă de 20 de ani, Antonelli a arătat o maturitate ieşită din comun şi, deseori, în situaţii dificile a reuşit să scoată maximum. Cireaşa de pe tortul sezonului este victoria de la Monza. Plecat ultimul din grilă, Kimi Antonelli a condus impecabil şi a reuşit să îl depăşească în ultimele tururi pe coechipierul său, George Russell, în uralele publicului italian.

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Sezonul 2026 al lui Kimi Antonelli în Formula 1:

  1. Australia – locul 2
  2. China – locul 1 (sprint locul 5)
  3. Japonia – locul 1
  4. Miami – locul 1 (sprint locul 6)
  5. Canada – locul 1 (sprint locul 3)
  6. Monaco – locul 1 
  7. Barcelona – abandon
  8. Austria – locul 3
  9. Marea Britanie – locul 15 (sprint locul 1)
  10. Belgia – locul 1
  11. Ungaria – locul 3
  12. Olanda – locul 2 (sprint locul 4)
  13. Italia – locul 1
  14. Spania – locul 1
  15. Azerbaidjan – locul 5
  16. Malaezia – locul 2
  17. Singapore – locul 3 (sprint locul 4)

Cu 340 de puncte în buzunar, Kimi Antonelli se îndreaptă spre Austin cu gândul că ar putea deveni campion mondial cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Marele Premiu al Americilor va avea loc în weekend-ul 23-25 octombrie.

  • 20 de ani are Kimi Antonelli
  • 8 victorii a obţinut italianul în acest sezon
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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