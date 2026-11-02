Cum arăta Kimi Antonelli când era copil. A condus prima mașină la 5 ani

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Kimi Antonelli a cucerit lumea Formulei 1 la doar 20 de ani și a devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie! Italianul a crescut printre motoare și s-a îndrăgostit rapid de viteză. A fost pariul lui Toto Wolff, unul care s-a dovedit extrem de inspirat.

Kimi Antonelli, copilul care a crescut printre motoare! Primele fotografii cu noul star al Formulei 1

într-o familie în care motorsportul făcea parte din viața de zi cu zi. Tatăl său, Marco Antonelli, fost pilot și proprietar al unei echipe de curse, i-a transmis pasiunea pentru viteză încă din primii ani de viață.

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Avea numai trei ani când a început să se joace pe un simulator de curse, așezat pe genunchii tatălui său. Marco controla pedalele, iar băiatul ținea volanul și încerca să urmeze traseul. Într-o seară, tatăl său a ațipit pentru câteva clipe, iar mașina virtuală a ieșit de pe circuit. Kimi l-a trezit imediat, supărat că îi stricase cursa.

Primele fotografii îl surprind cu un combinezon care părea prea mare pentru el, cu o cască aproape cât jumătate din corp și cu zâmbetul unui copil care tocmai descoperise locul în care se simțea cel mai bine. Câțiva ani mai târziu, s-a urcat într-un Lamborghini. Băiatul s-a așezat pe genunchii tatălui său, care se ocupa de pedale, în timp ce Kimi controla volanul la o viteză de 320 km/h.

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Fotografia de colecție cu Kimi Antonelli și Toto Wolff! Întâlnirea care a anticipat o carieră fabuloasă

Unul dintre cele mai importante momente ale copilăriei sale a avut loc în 2018, la Marele Premiu de la Monaco. Kimi Antonelli, pe atunci în vârstă de 11 ani, a fost fotografiat alături de Toto Wolff, omul care conducea echipa Mercedes. În 2019, Antonelli a fost inclus oficial în programul de juniori Mercedes, iar cariera sa a intrat într-o nouă etapă.

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Kimi a început să concureze la cel mai înalt nivel în karting, iar rezultatele au venit rapid. În 2020 și 2021, a devenit campion european. În 2022, la numai 16 ani, Antonelli a cucerit titlurile în campionatele de Formula 4 din Italia și Germania, iar un an mai târziu a dominat Formula Regional. Mercedes a decis să-i accelereze pregătirea și l-a promovat direct în Formula 2.

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În paralel, Toto Wolff pregătea una dintre cele mai surprinzătoare mutări din Formula 1. Lewis Hamilton anunțase că va pleca la Ferrari, iar Mercedes avea nevoie de un înlocuitor. În loc să aleagă un pilot consacrat, conducătorul echipei germane a decis să-i ofere șansa adolescentului pe care îl urmărea încă din copilărie. Acum, Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.