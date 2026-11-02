Kimi Antonelli rescrie istoria Formulei 1! Recordurile impresionante ale italianului

„Am considerat mereu că recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte”, a spus prin anii 2000 Michael Schumacher, după ce a devenit campionul absolut la numărul de titluri din Formula 1, șapte la număr. Se pare că „Baronul Roșu” a avut dreptate, pentru că acestea aveau să cadă în următorii ani. Iar acum, în lumina reflectoarelor se află Andrea Kimi Antonelli, pariul de geniu al lui Toto Wolff, puștiul care a demonstrat că vârsta fragedă nu-l poate împiedica să cucerească Everestul sporturilor cu motor.
Noi recorduri în palmaresul lui Antonelli
În ziua de duminică, 1 noiembrie 2026, Kimi Antonelli a devenit oficial campion mondial al Formulei 1. Noua senzație a sporturilor motorizate și-a trecut în palmares primul său titlu din carieră, plus alte trei recorduri.
Pilotul grupării germane Mercedes este cel mai tânăr campion din istoria „Marelui Circ”, la numai 20 de ani și 68 de zile. El este și primul campion mondial al Italiei după 73 de ani, de la Alberto Ascari, care a cucerit cel de-al doilea său titlu în 1953.
Având în vedere apariția sa pe lume din 2006, Antonelli este primul pilot născut în anii 2000 care obține titlul mondial. Ultimii doi care au triumfat în această competiție, Max Verstappen și Lando Norris, s-au născut la finele anilor ’90, în 1997 respectiv 1999.
Notabil poate fi și faptul că din 1982, de la Keke Rosberg, avem din nou un pilot care obține titlul într-un sezon în care a pornit fără a avea nicio victorie de Grand Prix în palmares. Antonelli s-a impus pentru prima dată într-un Mare Premiu de F1 în luna martie, în China.
Primele dintre ele au venit în anul de debut
Doar în primul său sezon petrecut în Formula 1, Kimi Antonelli a doborât cinci recorduri:
- cel mai tânăr pilot care conduce într-un tur de cursă – 18 ani și 225 de zile (Japonia 2025)
- cel mai tânăr pilot care stabilește cel mai rapid tur al cursei – 18 ani și 225 de zile (Japonia 2025)
- cel mai tânăr ocupant al pole-ului dintr-o cursă de sprint – 18 ani și 250 de zile (Miami 2025)
- cel mai tânăr pilot care se clasează pe podium într-o cursă de sprint – 19 ani și 75 de zile (Brazilia 2025)
- cel mai mare număr de puncte strânse în primul sezon disputat – 150 de puncte, în 2025
Majoritatea, stabilite în 2026, anul titlului
În total, Kimi Antonelli are 20 de recorduri trecute în dreptul său, cu totul remarcabil pentru un pilot aflat la al doilea sezon întreg. 15 dintre acestea au fost bifate în 2026 astfel:
- cel mai tânăr ocupant al pole-ului, într-o cursă principală – 19 ani și 202 zile (China 2026)
- cel mai tânăr pilot care câștigă cu plecare din pole position – 19 ani și 202 zile (China 2026)
- cel mai tânăr pilot care reușește un hat-trick (pole position, cel mai rapid tur și victorie) – 19 ani și 202 zile (China 2026)
- cel mai tânăr lider al clasamentului general – 19 ani și 216 zile (Japonia 2026)
- cel mai tânăr pilot care se impune în Grand Prix-uri consecutive – 19 ani și 216 zile (Japonia 2026)
- primul pilot care reușește să câștige din primele trei plecări din pole position (Miami 2026)
- cel mai tânăr care stabilește cel mai rapid tur dintr-o cursă de sprint – 19 ani și 271 de zile (Canada 2026)
- cel mai tânăr pilot care reușește un mare șlem (pole position, cel mai rapid tur, aflat la șefia cursei pe tot parcursul acesteia, victorie) – 19 ani și 286 de zile (Monaco 2026)
- cel mai tânăr câștigător al Marelui Premiu din Monaco – 19 ani și 286 de zile (2026)
- cel mai mare număr de victorii consecutive, de la prima obținută în carieră – 5 (China – Monaco 2026)
- cel mai tânăr câștigător al unei curse de sprint – 19 ani și 313 zile (Marea Britanie 2026)
- primul italian care se impune în Grand Prix-ul de casă (al Italiei) după 60 de ani (2026)
- cel mai tânăr campion mondial din istorie – 20 de ani și 68 de zile (Mexic 2026)
- primul italian care devine campion mondial după 73 de ani (Mexic 2026)
- primul pilot născut în anii 2000 care devine campion mondial (anul nașterii este 2006)