Kimi Antonelli rescrie istoria Formulei 1! Recordurile impresionante ale italianului

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„Am considerat mereu că recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte”, a spus prin anii 2000 Michael Schumacher, după ce a devenit campionul absolut la numărul de titluri din Formula 1, șapte la număr. Se pare că „Baronul Roșu” a avut dreptate, pentru că acestea aveau să cadă în următorii ani. Iar acum, în lumina reflectoarelor se află Andrea Kimi Antonelli, , puștiul care a demonstrat că vârsta fragedă nu-l poate împiedica să cucerească Everestul sporturilor cu motor.

Noi recorduri în palmaresul lui Antonelli

În ziua de duminică, 1 noiembrie 2026, . Noua senzație a sporturilor motorizate și-a trecut în palmares primul său titlu din carieră, plus alte trei recorduri.

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Pilotul grupării germane Mercedes este cel mai tânăr campion din istoria „Marelui Circ”, la numai 20 de ani și 68 de zile. El este și primul campion mondial al Italiei după 73 de ani, de la Alberto Ascari, care a cucerit cel de-al doilea său titlu în 1953.

Având în vedere apariția sa pe lume din 2006, Antonelli este primul pilot născut în anii 2000 care obține titlul mondial. Ultimii doi care au triumfat în această competiție, Max Verstappen și Lando Norris, s-au născut la finele anilor ’90, în 1997 respectiv 1999.

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Notabil poate fi și faptul că din 1982, de la Keke Rosberg, avem din nou un pilot care obține titlul într-un sezon în care a pornit fără a avea nicio victorie de Grand Prix în palmares. Antonelli s-a impus pentru prima dată într-un Mare Premiu de F1 în luna martie, în China.

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Primele dintre ele au venit în anul de debut

Doar în primul său sezon petrecut în Formula 1, Kimi Antonelli a doborât cinci recorduri:

cel mai tânăr pilot care conduce într-un tur de cursă – 18 ani și 225 de zile (Japonia 2025)

cel mai tânăr pilot care stabilește cel mai rapid tur al cursei – 18 ani și 225 de zile (Japonia 2025)

cel mai tânăr ocupant al pole-ului dintr-o cursă de sprint – 18 ani și 250 de zile (Miami 2025)

cel mai tânăr pilot care se clasează pe podium într-o cursă de sprint – 19 ani și 75 de zile (Brazilia 2025)

cel mai mare număr de puncte strânse în primul sezon disputat – 150 de puncte, în 2025

Majoritatea, stabilite în 2026, anul titlului

În total, Kimi Antonelli are 20 de recorduri trecute în dreptul său, cu totul remarcabil pentru un pilot aflat la al doilea sezon întreg. 15 dintre acestea au fost bifate în 2026 astfel:

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