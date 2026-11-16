Kimi Antonelli și-a stabilit viitorul în Formula 1!

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Cu toate că și-a îndeplinit marele vis, acela de a deveni campion mondial în Formula 1, Kimi Antonelli încă este la începutul carierei sale. Fiind italian, mulți fani se așteptau să-l vadă la o echipă din țara sa de origine, precum Ferrari, însă puștiul care a doborât aproape toate recordurile a scris istorie alături de o formație germană, în acest caz Mercedes. Toto Wolff, șeful acestei grupări, este ferm convins că pilotul său va rămâne fidel culorii argintii și că nu va face prea curând trecerea la marea rivală din Maranello.

Wolff nu se teme de o eventuală plecare a lui Antonelli la Ferrari

Cu ambele titluri din Formula 1 cucerite în 2026, Toto Wolff poate răsufla liniștit la final de sezon. Austriacul se gândește deja la următoarea stagiune, în care va căuta să-și apere trofeele de ambele părți.

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Kimi Antonelli are contract valabil cu Mercedes și în 2027, iar cel mai probabil va continua la această echipă. Însă, pe piața Formulei 1 orice este posibil, astfel că pot apărea oferte mai atractive de la concurență.

Referitor la faptul că Antonelli ar putea fi ademenit la Ferrari, , Wolff a transmis că nivelul său de îngrijorare în privința acestui scenariu este de „0,0 la sută, deoarece Kimi și familia sa sunt oameni loiali”.

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„Acest sezon ne-a arătat că putem câștiga atât curse, cât și titluri. Iar acesta este cel mai important lucru pentru fiecare pilot. Inclusiv pentru Kimi.

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El aparține de Mercedes cum roțile aparțin unei mașini. De aceea, după ce a câștigat titlul, a spus că nu-și poate imagina să piloteze pentru oricare altă echipă în afară de Mercedes”, a adăugat șeful „Săgeților Argintii”, citat de .

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Antonelli, totul pentru patrie

Pentru cei de la Mercedes, anul 2026 poate fi considerat unul împlinit. Echipa germană, cu legături și în Marea Britanie, a triumfat atât la piloți, cât și la constructori, iar Kimi Antonelli a marcat această realizare .

Puștiul de numai 20 de ani i-a adus țării sale, Italia, primul titlu la piloți după 73 de ani de așteptare. Ultimul care a reușit această performanță a fost Alberto Ascari, în 1953, alături de Ferrari.

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O satisfacție uriașă pentru conaționalii lui Antonelli ar fi fost ca succesul tânărului pilot să se fi produs cu o echipă italiană. De aceea, tânărul pilot din Bologna ar putea fi tentat să se alăture grupării din Maranello. Tot de la Ascari nu s-a mai întâmplat ca un italian să devină campion la volanul unui monopost dezvoltat și construit pe teritoriul „Cizmei”. Momentan, cei de la Ferrari se pot baza pe Charles Leclerc și pe Lewis Hamilton, ale căror contracte mai sunt valabile cel puțin un an.

Wolff a vrut să plece de la Mercedes: „I-am prezentat demisia!”

Toto Wolff a recunoscut recent că a vrut să plece de mai multe ori de la Mercedes. În perioada 2022-2025, când monoposturile au căpătat un nou ground-effect (efect de sol), „Săgețile Argintii” au avut de suferit enorm.

Din cauza dificultăților de adaptare la noul design al mașinii, care au dus la o serie de rezultate nefaste, Wolff și-a înaintat demisia către CEO-ul grupului Mercedes-Benz, Ola Källenius.

„I-am oferit demisia mea lui Ola de mai multe ori în ultimii ani, dar el a spus mereu: ‘Vei continua să faci asta’”, a mărturisit Wolff la Gala Premiilor „Volanul de Aur” 2026 de la Berlin, citat de .

Pe lângă rolul său de team principal, adică de șef de echipă, Toto Wolff este și acționar al echipei Mercedes AMG Petronas. El și-a făcut intrarea în lumea Formulei 1 în 2009, când a cumpărat o parte din acțiunile echipei Williams. A stat la gruparea britanică până în 2013, când a venit la Mercedes.