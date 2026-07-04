Kimi Antonelli, victorie în cursa de sprint de la Silverstone! Duel de foc cu Lewis Hamilton

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Sezonul de Formula 1 este în plină desfășurare! În cursa de la Silverstone, probabil cea mai cunoscută din calendar, Kimi Antonelli a reușit să se impună în fața mult mai titratului Lewis Hamilton. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile luptei dintre piloții celei mai importante competiții din lumea auto.

Kimi Antonelli, victorie la Silverstone

Kimi Antonelli a reușit să se impună în proba de la Silverstone. Pe locul secund s-a aflat mult mai celebrul Lewis Hamilton, ca podiumul să fie completat de Lando Norris. De menționat este faptul că finalul a dus la investigații pentru sportivii Liam Lawson și Nico Hulkenberg.

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Este pentru prima oară când a reușit o victorie într-o cursă de sprint din Formula 1. Prestația sa de la Silverstone a fost de-a dreptul impresionantă, în condițiile în care Lewis Hamilton a plecat din pole position, Totodată, Lando Norris a completat podiumul în fața propriilor suporteri.

Proba s-a desfășurat de-a lungul a 100 de kilometri, la Marele Premiu al Marii Britanii. Pe parcursul celor 17 tururi, Lewis Hamilton și Kimi Antonelli s-au „luptat” la cuțite, ca victorios să iasă, în cele din urmă, sportivul din Italia. După o cursă în care a atacat constant, pilotul l-a .

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Cum a arătat clasamentul timpilor

Diferența dintre Kimi Antonelli și Lewis Hamilton a fost una foarte mică: doar 2.7 secunde. La finalul cursei, sportivul care aparține de Mercedes s-a putut lăuda cu victoria sa, în condițiile în care Hamilton are un palmares, cel puțin pentru moment, mult mai bogat. Clasamentul final a arătat astfel:

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