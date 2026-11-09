Kimi, predestinat să fie campion! Ce asemănări uluitoare sunt între Antonelli și Raikonnen

ADVERTISEMENT

după ce a obținut locul 3 în Marele Premiu al Mexicului. Italianul a devenit cel mai tânăr pilot care cucerește trofeul și a intrat în clasa selectă a marilor triumfători ai competiției. Totuși, în urmă cu două sezoane, numele lui Kimi Antonelli nu era cunoscut pentru majoritatea fanilor Formula 1, iar singurul pilot aflat în scenă cu acest nume era Kimi Raikkonen. În afara numelui, mai multe asemănări există între cei doi piloți.

Numele Kimi, o coincidență plăcută în Formula 1

Kimi Antonelli este fiul fostului pilot Marco Antonelli. Legătura de sânge cu actualul deținător al Antonelli Motorsport a născut ipoteza conform căreia numele noului campion mondial ar fi fost inspirat din cel al lui Kimi Raikkonen, pilot aflat în plină glorie în lumea automobilismului în 2006, anul nașterii lui Antonelli.

ADVERTISEMENT

Conform publicației , numele său nu ar fi inspirat de cariera fulminantă a finlandezului. Părinții săi au decis primul său prenume, Andrea, și căutau un nume mijlociu cu rezonanță internațională. Ideea numelui Kimi nu a venit nici de la tatăl său și nici de la mama sa. Enrico Bertaggia, un prieten al lui Marco Antonelli, a venit cu propunerea denumirii ce avea să îl facă cunoscut la nivel mondial pe micul Antonelli.

Totuși, cei doi piloți au avut un traseu care s-a intersectat de mai multe ori. Una dintre cele mai proeminente asemănări între Antonelli și Raikkonen este legată de debutul rapid în Formula 1. Kimi Antonelli sărit o etapă în drumul către titlu. Italianul a promovat direct din Formula Regional în Formula 2, fără nicio cursă în Formula 3. De asemenea, Raikkonen a avut un salt uriaș pe lângă noul campion mondial. După doar 23 de curse în monoposturi, în Formula Renault, finlandezul a promovat direct în Formula 1.

ADVERTISEMENT

Atât Kimi Antonelli cât și Kimi Raikkonen în cea mai importantă competiție de automobilism. Pentru finlandez, totul se întâmpla în 2001, când, din postura de pilot Sauber, a urcat în prima sa cursă (Marele Premiu al Australiei) de pe locul 13 până pe locul 6. La finalul întrecerii Raikkonen a obținut primul său punct în clasamentul piloților. Un scenariu asemănător s-a întâmplat și pentru italian. În 2025, tot la Marele Premiu al Australiei, a avut o revenire spectaculoasă. Antonelli a început pe locul 16 și a terminat pe locul 4.

ADVERTISEMENT

Amândoi au venit ca înlocuitori ai unui septuplu campion mondial și au luat titlul

Kimi Raikkonen a semnat cu Ferrari, în 2007, după ce Michael Schumacher a decis să se retragă din activitate. Pilotul finlandez avea să respecte statutul de înlocuitor al unui septuplu campion mondial și a câștigat Formula 1 din primul sezon pentru Scuderia italiană. În stagiunea de vis, Raikkonen a terminat 6 curse pe prima poziție. Este vorba despre Marile Premii ale Chinei, Belgiei, Franței, Marii Britanii, Australiei și Chinei.

ADVERTISEMENT

La 18 ani după triumful finlandezului, Kimi Antonelli a semnat cu Mercedes Benz pentru a ocupa locul lăsat liber de Lewis Hamilton. Pilotul britanic, care deținea tot 7 titluri mondiale, s-a alăturat Ferrari. Șansa italianului nu s-a materializat din primul sezon, însă în actuala ediție a Formulei 1 a devenit campion. Totuși cifrele lui Kimi Antonelli sunt peste ale lui Raikkonen. Italianul a câștigat nouă curse în sezonul triumfător: Austin, Spania, Italia, Belgia, Monaco, Canada, Miami, Japonia și China.

Kimi Antonelli și Kimi Raikkonen au un stil de pilotaj asemănător

Pe lângă statistici, cei doi piloți au avut o abordare asemănătoare a curselor. Amândoi sunt adepții scurtării razei virajelor. În timp ce Raikkonen prefera să folosească mișcări mai rare, Kimi Antonelli abordează agresiv virajele, prin mișcări bruște. Mai mult, amândoi sunt caractreizați de un control precis. Amândoi pot menține o viteză de rulare uriașă fără efort aparent. Mai mult, Kimi Antonelli și Kimi Raikkonen sunt cunoscuți pentru simțul incredibil al aderenței în condiții de ploaie sau pneuri uzate. Amândoi pilotează în funcție de ceea ce le transmite mașina prin suspensie și volan. Astfel, cei doi au capacitatea de a rula monoposturile la capacitatea maximală.